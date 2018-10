Inter | con Suning ricavi esplosi | ma il tetto europeo è lontano

Niall Horan ha subito un Intervento chirurgico e ha comunicato ai fan le sue condizioni : Niall Horan ha subito un intervento chirurgico sinusale e l'ha comunicato ai fan via Twitter. L'ex One Direction, che ha appena concluso il tour mondiale a supporto dell'album di debutto da solista Flicker terminato alla fine di settembre, era stato colpito da un'infezione sinusale che gli provocava forti dolori, come aveva spiegato via Twitter qualche settimana fa. Sempre via Twitter, l'ex One Direction ha annunciato ai fan di essersi ...

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : 'Nessun accordo con Marotta' : Negli scorsi giorni sulle nostre pagine on-line avevamo accennato ad alcune indiscrezioni che erano giunte da alcuni tabloid sportivi, secondo le quali Beppe Marotta sarebbe stato pronto ad accasarsi all'Inter come dirigente, o comunque all'Interno dello staff della società milanese. Lo stesso Marotta, infatti, giovedì scorso 25 ottobre è uscito ufficialmente dall'organigramma bianconero. Quale sarà il suo destino nessuno, al momento, lo può ...

Operazione Miopia : costo dell’Intervento - rischi del laser agli occhi - età consigliata : Nell’articolo di oggi parleremo della chirurgia refrattiva laser, meglio detta Operazione contro la Miopia. Questo particolare intervento infatti serve per migliorare il difetto della vista. Sono moltissimi coloro che si sottopongono a questa Operazione, ma quali sono i rischi del laser? Quali i costi dell’intervento? C’è un’età consigliata per questa Operazione? Oggi risponderemo a tutte le vostre domande. Cos’è l’Operazione contro la Miopia e ...

Garavaglia ha citato l'Inter per spiegare la politica economica del governo : Nessun passo indietro da parte del governo sulla manovra anche dopo gli interventi di Moody's e S&P . 'Il paese è solido - dice il viceministro all'economia Massimo Garavaglia intervistato da ' Repubblica ' - ma se dovesse servire aiuteremo le nostre banche'. 'Noi interisti - spiega - siamo ottimisti e quindi non possiamo che andare avanti ...

MAXI LOPEZ E I 3 FIGLI CON WANDA NARA/ “La mia ex moglie gli mette le maglie dell'Inter - ma loro tifano River" : MAXI LOPEZ è tornato a parlare dei FIGLI nati dalla relazione con WANDA NARA, la moglie dell'ex compagno di squadra Mauro Icardi: "sono appassionati di calcio, vanno allo stadio"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:14:00 GMT)

Tap. Potì - sindaco di Melendugno : Conte avalla la distruzione di un Intero territorio : ... né vogliono vicinanza, perché non hanno trovato in questo Governo e nelle forze politiche che lo sostengono il coraggio e la volontà politica di cambiare rispetto a quest'opera verso cui si è ...

Inter - Antonello : “presto contatti con il Milan su San Siro” : “Riprenderemo a breve i contatti con il Milan per valutare le soluzioni per quanto riguarda la questione San Siro. E’ un progetto che non si puo’ piu’ rimandare”. Lo ha detto l’amministratore dell’Inter Alessandro Antonello, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea dei soci. “Fa parte del progetto di crescita del club avere una struttura adeguata – ha proseguito ...

Carlos Corona tornerà a vivere con Nina Moric. Fabrizio Corona : “Nina ha una vita molto più normale della mia”. Leggi l’Intervista : Carlos Corona tornerà a vivere con la madre Nina Moric. A rivelarlo è il padre Fabrizio Corona, in un’intervista rilasciata a LOFT tra le due recenti e discusse ospitate televisive: quella al Maurizio Costanzo Show, in cui... L'articolo Carlos Corona tornerà a vivere con Nina Moric. Fabrizio Corona: “Nina ha una vita molto più normale della mia”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Roma - Baldissoni : 'Interessati a partecipare con una squadra B al campionato di Lega Pro' : 'Abbiamo tutto l'interesse a partecipare con una squadra B al campionato di Lega Pro. Non lo abbiamo fatto da subito a causa di una incertezza regolamentare, e quindi abbiamo ritenuto opportuno ...

Tap : Conte - si farà. Interromperla avrebbe costi insostenibili : "Interrompere la realizzazione dell’opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una manovra economica. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia". Così il premier Giuseppe Conte, in una nota sul ...

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “Il gasdotto si deve fare - Interruzione comporta costi insostenibili” : La Tap si deve fare, perché l’interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “La tap si deve fare - Interruzione comporta costi insostenibili” : La Tap si deve fare, perché l’interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...

Roma - Baldissoni : 'Interessati a partecipare con una squadra B al campionato di Lega Pro' : 'Abbiamo tutto l'interesse a partecipare con una squadra B al campionato di Lega Pro. Non lo abbiamo fatto da subito a causa di una incertezza regolamentare, e quindi abbiamo ritenuto opportuno ...

Inter - Steven Zhang : 'Nessun accordo con Marotta. Voglio rendere questo club il migliore al mondo' : Gli obiettivi Il nuovo presidente dell'Inter ha poi parlato di quelli che saranno gli obiettivi della sua società: " Voglio rendere l'Inter il miglior club al mondo " ha aggiunto -, portarlo nell'...