Fedez | dopo le polemiche sulla festa di compleanno | disattiva Instagram e poi ci ripensa

Fedez - chiuso il profilo Instagram/ Countdown per il nuovo singolo dopo le polemiche per la festa al Carrefour : Fedez ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:50:00 GMT)

Masterchef rimuove il tweet su Fedez dopo le polemiche sul compleanno nel supermercato e gli sprechi. E' giallo : E' giallo sul tweet rimosso da Masterchef italia pubblicato solo poche ore fa in cui invitava Fedez a fare un giro nelle cucine del cooking show per capire che affrontano gli sprechi. Un messaggio ...

Fedez si cancella da Instagram ma dopo un'ora ci ripensa. Colpa delle polemiche sul compleanno al supermercato? : Il polverone sollevato attorno alla festa a sorpresa di Fedez assume dimensioni sempre più considerevoli. Nonostante le scuse diffuse via social dal rapper, le polemiche che hanno investito il giudice di X Factor e l'influencer Chiara Ferragni hanno mietuto una vittima virtuale: il profilo Instagram di Fedez. Il cantante ha disattivato per qualche ora il suo account sul social network fotografico, che da pochi minuti è tornato ...

Fedez fa mea culpa dopo le battute su Leone : 'E' colpa nostra - ci siamo esposti troppo' : Fedez e Chiara Ferragni continuano ad essere i personaggi più discussi e chiacchierati dello showbiz. In questi giorni la coppia ha annunciato sui social che il piccolo Leone, frutto del loro grande amore, ha subito un'operazione all'orecchio per eliminare del liquido che con il passare del tempo avrebbe potuto causargli problemi all'udito. Nei giorni scorsi la notizia è stata rilanciata anche da Striscia la notizia. Nell'occasione il tg ...

Fedez fa me culpa dopo l'operazione di Leone/ "Troppo social" : la replica a Striscia la Notizia : Striscia La Notizia replica alle accuse di Fedez in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:13:00 GMT)

Fedez - dietrofront dopo il post sull?operazione di Leone : «Meglio tenersi le cose per sé» : «Questa situazione mi ha fatto capire che siamo figli di questa generazione e comunichiamo in un certo modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è...

Fedez in tour nel 2019 - arrivano i palasport dopo San Siro : info biglietti in prevendita : L'annuncio di Fedez in tour nel 2019 arriva a qualche mese dalla data allo Stadio San Siro che ha tenuto con J-Ax. Che il progetto da solista sarebbe continuato era già noto da tempo, ma le date nei palasport sono arrivate a sorpresa e durante la sua partecipazione a X Factor. Ancora da decidere la data di uscita dell'album, mentre è già certa la partenza in tour nel mese di marzo. Le location sono quelle dei maggiori palasport italiani, con ...

Fedez dopo Evian : la “banana” di Chiara Ferragni/ “Abbiamo un nuovo prodotto da vendere…” : Fedez ha avuto modo di difendere a spada tratta Chiara Ferragni, dopo la polemica per l’acqua Evian da lei “brandizzata” e commercializzata ad un prezzo di 8 euro a bottiglia.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:06:00 GMT)