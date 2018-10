Diretta meteo | che caldo! Alta pressione e foehn al nord | superati i 30°C!

Maltempo - ciclone nel basso Tirreno : piogge torrenziali e forti temporali al Sud - la situazione meteo in Diretta : Continua ad imperversare il Maltempo al Sud Italia per il ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le zone più colpite rimane l’Abruzzo costiero, dove Pescara ha superato i 250mm di pioggia dall’inizio del peggioramento, nel pomeriggio di ieri. Diluvia anche in Puglia, soprattutto nel Salento dove sono in atto da oggi pomeriggio temporali molto intensi ...

Dal meteo ai ghiacci - così la matematica descrive la natura - Diretta ALLE 15 - 15 : E' questo il tema della conferenza che il matematico Alessio Figalli, fra i vincitori della medaglia Fields 2018, terr oggi nel Politecnico di Zurigo, dove insegna e che il canale ANSA Scienza e ...

Meteo in Diretta : forti temporali in atto - elevato rischio nubifragi : Meteo in diretta - Intensa fase di maltempo, forti temporali in atto. Meteo in diretta - In questo articolo andremo ad osservare la situazione Meteorologica in atto attraverso l'ausilio delle mappe...

Diretta meteo : altri nubifragi in Sardegna - vasta perturbazione verso la penisola - PREVISIONI per domani : Nuovi forti temporali in Sardegna, a brevissimo perturbazione sulla penisola. Attenzione domani. meteo / Dopo qualche ora di pausa i temporali stanno nuovamente minacciando la Sardegna meridionale...

Meteo in Diretta : maltempo e temporali al Sud - migliora al Centro Nord : Meteo in diretta - Attualmente l'Italia risulta interessata da una goccia fredda in quota che sta apportando fenomeni di maltempo su molte regioni del Centro Sud. In questo articolo andremo ad...

Allerta Meteo - nel mar Tirreno sta nascendo il Ciclone Mediterraneo che rischia di diventare un terribile “Medicane” : le MAPPE in Diretta : 1/11 ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in Diretta : prove libere 1. Ferrari per il tutto per tutto. Incognita meteo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul tracciato di Marina Bay, i piloti gireranno in notturna per le strette vie di questa ricca città stato dove andrà in scena un appuntamento probabilmente decisivo per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton, dopo i noti fatti di Monza, ha allungato in classifica generale e ora ha 30 punti di ...

Diretta meteo - perturbazione in arrivo - piogge e temporali tra poco e anche domani : Rapida e modesta perturbazione in arrivo. temporali in Sardegna, domani anche sulla penisola. Le ultimissime... Una modesta perturbazione di origine atlantica sta riuscendo a farsi strada sul bordo...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in Diretta : prove libere 1. Piove a Monza - meteo molto variabile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in Diretta : prove libere 1. Variabile meteo - pioggia in arrivo per la Ferrari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

Aladin - in orbita il genio italiano che farà previsioni meteo infallibili fino a 7 giorni. Il lancio in Diretta tv : I dati verranno inviati sulla terra in media ogni 3 ore e analizzati dal centro dall'Esa-Esrin di Frascati che li condividerà con gli istituti di meteorologia di tutto il mondo e con la comunità ...

Aladin - in orbita stasera il genio italiano che farà previsioni meteo infallibili fino a 7 giorni. Il lancio in Diretta tv dalle 22.50 : Che tempo farà fra sette giorni? Basterà chiedere ad Aladin e non si sbaglierà più una previsione meteo, accurata al punto da poterci scommettere in vista di un evento, di un viaggio o - ancora più ...