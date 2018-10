Amanda Knox | Tornerò in Italia anche se pensano sia una puttana

Amanda Knox : 'Tornerò in Italia anche se pensano ancora che sia colpevole' : "Ho ancora una relazione complicata con l'Italia, ma non la odio e ci tornerò presto". Parola di Amanda Knox , la 31enne statunitense prima condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, ...

Amanda Knox annuncia : “Presto tornerò in Italia - ho tanti amici” : "Ho ancora una relazione complicata con l'Italia, ma non la odio, tornerò presto" ha spiegato la statunitense accusata e poi assolta per l'omicidio della coinquilina britannica Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. "Parlo ancora facilmente Italiano. Ho amici Italiani, ma tanti Italiani pensano ancora che io sia colpevole" ha ricordato Amanda.Continua a leggere

Omicidio Meredith Kercher - l annuncio di Amanda Knox 'Presto tornerò in Italia' : 'Ho ancora una relazione complicata con l'Italia, ma tornerò presto'. Amanda Knox, intervistata in Norvegia in un programma radiofonico, ha annunciato di voler tornare in Italia. Knox ha ha raccontato ...