Tumori | Nadia Toffa | “C’è tanta invidia sociale in Italia” | “non ho mai detto di essere

meteoweb.eu

: RT @AIRC_it: Il ruolo dei geni mutati BRCA1 e BRCA2 nella genesi dei tumori ereditari di ovaio e seno è stato confermato solo negli anni no… - Nadia_Bordoli : RT @AIRC_it: Il ruolo dei geni mutati BRCA1 e BRCA2 nella genesi dei tumori ereditari di ovaio e seno è stato confermato solo negli anni no… - Nadia_Bordoli : RT @AIRC_it: Da Bach ai Beatles, ai ritmi brasiliani... È il concerto Piano Solo di @StefanoBollani, il 19/12 al Teatro Filarmonico di Vero… - Marty_Marrocchi : RT @raffamimmo: Nadia Toffa pubblicizza l'uscita del libro - il tumore è un dono - i tumori sono tutti uguali - guarire sta alle persone Ca… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva”. E’ quanto ha dichiaratoin una lunga intervista a Uno, nessuno, 100Milan in onda su Radio 24 in cui ha parlato del suo tumore.ho paura della morte – hala ‘Iena’ – E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, senza cambiare una virgola. La vita è stramba, ci stupisce sempre, ma anche con i lieti fine però. Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non averne paura. Io non ho più paura di morire”. Lanon si è sottratta a commentare le polemiche che l’hanno travolta:ho maiche il cancro è un dono ma che io ho provato a trasformarlo in un dono. – continua a Radio 24 – Ho ricevuto critiche e ...