: Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale i partecipanti alla terza edizione degli 'Stati Generali dell… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale i partecipanti alla terza edizione degli 'Stati Generali dell… - SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica #Mattarella parla dell'importanza per i #migranti di imparare la nostra lingua?? - Sonofelice22 : RT @SkyTG24: Il Presidente della Repubblica #Mattarella parla dell'importanza per i #migranti di imparare la nostra lingua?? -

"A chi appartengonoe cultura italiane? Per definizione ogni cultura ha vocazione universale, dunque non ha. La civiltà italica ha influenzato ed è alla base di civilizzazioni numerose". Così il capo dello Stato al Quirinale per gli stati generali della. "ggi come quelli della musica e delle arti figurative sono strettamente intrecciati al portato umanistico espresso, in, dalla letteratura. Laè per eccellenza veicolo.", ha precisato il Presidente.(Di martedì 23 ottobre 2018)