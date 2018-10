huffingtonpost

: O magnanimo @netanyahu, grazie per aver fatto finta di prendere in considerazione la tregua quando in realtà diciam… - rubio_chef : O magnanimo @netanyahu, grazie per aver fatto finta di prendere in considerazione la tregua quando in realtà diciam… - ElisabettaIori3 : RT @HuffPostItalia: Low profile nel giorno del giudizio - BrezziAnnalisa : RT @HuffPostItalia: Low profile nel giorno del giudizio -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Colpisce che, neldella sua bocciatura senza precedenti, a Sergio Mattarella non scappi neanche una parola sulla "manovra" o sull'innesco del conflitto dall'esito imprevedibile con l'Europa, annunciato dall'indisponibilità del governo a cambiare anche una virgola. E che, parlando all'Anci, l'unico riferimento sul tema sia una indiretta esortazione a rispettare "l'equilibrio dei bilanci". Non perché ce lo chiede l'Europa, ma perché "disordine sui conti" produce "contraccolpi sui più deboli". E un altrettanto indiretto invito al galateo istituzionale, di cui nel dibattito politico sono sparite le tracce da tempo.Più che un monito, un richiamo molto lowdel capo dello Stato, che, come insegnano i vecchi quirinalisti, è preoccupato per definizione. Il discorso di Rimini, la firma al decreto fiscale, sempre neldel D-day. Tutto ...