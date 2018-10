Festa del Cinema | Giorgio Armani veste Martin Scorsese per il Premio alla Carriera

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : la formula della maniFestazione. Tappa importante per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Domani, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di Pallanuoto. Quest’anno la competizione diviene particolarmente importante: ci sono in palio infatti quattro posti per le Finali della World League, competizione che regalerà il primo pass per Tokyo 2020. Italia e Montenegro sono inserite nel Gruppo C assieme alla Francia: le ...

Martin Scorsese premiato alla Festa del Cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : «I film italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

Razzismo e abuso di potere : 'The Hate U Give' alla Festa del cinema di Roma : La facilità con un cui un poliziotto bianco spara a un ragazzo nero disarmato. La disparità tra le scuole dei quartieri più popolati dai neri e quelle destinate a studenti bianchi. I paradossi dell'...

"Linfa" porta le "resistenti" di Tor Pignattara alla Festa del cinema di Roma : "Non penso che in questo momento sia il luogo in cui vivi veramente che possa fare la differenza, sono le persone che vivono il luogo in cui stai che forse un po' la fanno e quanto tu stai in apertura", dice una ragazza con i capelli biondi e salopette all'inizio di "Linfa", il nuovo documentario di Carlotta Cerquetti presentato alla 13esima Festa del cinema di Roma. Le immagini scorrono tra treni ad alta velocità e il pittoresco trenino ...

Festa del Cinema - Boy erased e La diseducazione di Cameron Post : l’orrore di volere guarire i giovani gay : Rieducare gay e lesbiche attraverso la fede in Dio e Gesù Cristo. America oggi o appena ieri. Boy erased e La diseducazione di Cameron Post. Due film che piombano sulla Festa del Cinema di Roma 2018, in una bizzarra coincidenza distributiva italiana, e che mostrano lo stesso spaccato di sinistra oppressione della “devianza” come fossimo in una rappresentazione pleistocenica dell’identità sessuale. Stato secolarizzato, ma società imbevuta di ...

Halloween al Bioparco di Roma : il 27 e 28 weekend di Festa per bambini e adulti all’insegna degli animali e delle zucche : Al Bioparco di Roma si festeggia Halloween il 27 e 28 ottobre con due divertenti giornate per tutta la famiglia in cui tutti i bambini mascherati fino a 12 anni avranno l’ingresso a € 7,50 anziché a € 13,00. Il programma prevede dalle ore 11.30 alle 16.30 molteplici attività: il laboratorio creativo manuale ‘magicamente ricicliamo’ per realizzare mostri e bacchette in plastica riciclata; ‘A scuola di magia’, appuntamento speciale in cui i ...

Le maniFestazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale a Vasto : Gli eventi, di notevole levatura, comprendono mostre, convegni, dibattiti, spettacoli bandistici e concerti, che sono stati organizzati anche grazie alle associazioni, alle scuole, i cori cittadini e ...

Ceva in Festa per l'ingresso solenne del nuovo parroco 64enne don Franco Bernelli : SERGIO RIZZO - Sabato 20 ottobre alle ore 18, don Franco Bernelli, nominato nei giorni scorsi parroco della collegiata del duomo di Ceva, accompagnato dal vescovo della diocesi di Mondovì Egidio ...

Anche la Festa del cinema di Roma firma il protocollo sulla parità di genere : La vicepresidente della Festa del cinema Laura Delli Colli (al centro) con il protocollo sulla parità di genere (foto: Getty) Nell’agosto 2018 la Mostra del cinema di Venezia aveva firmato un protocollo internazionale, condiviso con altri festival come Cannes e Toronto, per l’impegno sulla promozione della parità di genere nel mondo cinematografico. Ora Anche la Festa del cinema di Roma, attualmente in corso nella capitale, ha ...

Festa dei nonni e delle famiglie Balli di gruppo musica e giochi : Nel corso dell'evento, infatti, riservati ai più piccoli ci sarà lo spazio del truccabimbi e si terranno anche alcuni spettacoli di magia e verrà regalata una merenda. Inoltre, sarà a disposizione di ...

Volley : Festa anche a Fiumicino per le azzurre della nazionale : ROMA- Che accoglienza nella Capitale per l'Italia del Volley femminile. Le tre giocatrici della nazionale Sarah Fahr, Carlotta Cambi e Lucia Bosetti, insieme alla dottoressa Alessandra Favoriti e ad ...

Festa del Cinema - Thomas Vinterberg : 'Kursk è una storia di umanità - non una vicenda politica' : 'Kursk' è la vicenda, a metà tra fiction e realtà, del sottomarino nucleare russo, affondato nel mare di Barents per motivi ancora oggi ignoti. Nel rievocare quell'episodio, il maestro Thomas ...