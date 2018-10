http://feedproxy.goo

: ASUS VivoBook S15 (S530): prestazioni, stile e tanto colore: Cernusco sul Naviglio, 23… - giannifioreGF : ASUS VivoBook S15 (S530): prestazioni, stile e tanto colore: Cernusco sul Naviglio, 23… - pcexpander : ASUS VivoBook S15, S14 ed S13 ufficiali: stile, eleganza e colore per la fascia media (aggiornato) #pcexpander… - TomsHWItalia : VivoBook S15 S530 è il nuovo portatile di #ASUS, nato con l'intento di far breccia nei più giovani grazie ad un des… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Cernusco sul Naviglio, 23 ottobre 2018.ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano diS15 (), un nuovo notebook particolarmente raffinato e leggero ideato per i giovani d’età ma anche per i giovani di spirito. Caratterizzato da quattro colorazioni vivaci e diverse finiture per consentire all’utente di esprimere al meglio la propria personalità, questo notebook adotta la cerniera ErgoLift che replica l’esperienza di digitazione di una tipica tastiera desktop per offrire uno straordinario comfort, mentre il display NanoEdge su tre lati garantisce il massimo coinvolgimento visivo. Dotato di processori fino a Intel® Core i7 di ottava generazione con scheda grafica dedicata NVIDIA® GeForce® MX150,S15adotta uno schema a doppia archiviazione con unità SSD fino a 512 GB e HDD da 1 TB. Affascinante e audaceS15 () ...