Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei | la conferenza stampa del 22 ottobre 2018

DeAKids compie dieci anni : programmazione Speciale dal 1° al 10 ottobre : DeAKids, il canale del Gruppo De Agostini in esclusiva su Sky, celebra i primi dieci anni di trasmissioni oggi, lunedì 1° ottobre 2018, regalando al proprio pubblico una programmazione speciale per i primi dieci giorni del mese.A spegnere le prime dieci candeline del canale ci penseranno i protagonisti di Kally's Mashup, una delle teen comedy più attese in tutto il mondo. La prima stagione della serie andrà in onda dal lunedì al venerdì ...