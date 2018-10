Renzi | vittoria contro Travaglio Risarcimento da 95mila euro

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lo Renzi n resta in vigore : 10 vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini resta no obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo ( Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’ obbligatori età all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Us Open - italiani alla riscossa : vittoria per Sonego - impresa di LoRenzi - out Dimitrov : Us Open, italiani in palla nel primo turno di Flushing Meadows, Sonego e Lorenzi passano su Muller ed Edmund Us Open iniziati quest’oggi sul cemento americano di Flushing Meadows. L’ultimo slam dell’anno inizia bene per i colori azzurri, con Lorenzi vittorioso in 4 set sulla testa di serie Kyle Edmund. Come detto, il nostro Paolo, è stato autore di una prestazione fantastica, contro la testa di serie numero 16 ed ora si ...