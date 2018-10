Mourinho | “Voglio restare allo United Favorita Champions? La Juve”

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) In Spagna continuano a susseguirsi voci su un suo possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, ma José, nella conferenza stampa della vigilia di, ha smentito l’ipotesi di un suo addio all’Old Trafford a breve: “Il Real? a me piace stare qui e rispettare il mio contratto fino all’ultimo giorno, magari anche dopo. Ripeto, voglio rispettare il contratto fino al 2020 eanche dopo al Manchester“. Il portoghese ha parlato anche della Juventus, che affronterà domani, e di Cristiano Ronaldo, con cui ha lavorato a Madrid: “Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti di tutti tempi, e la Juve è tra le favorite alla vittoria finale in. Cristiano è a un livello in cui non ha bisogno che si parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti. Quindi la Juve è più che una ...