Lutto nel mondo della moda italiana È morto Gilberto Benetton

(Di lunedì 22 ottobre 2018)all’età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con la malattia. Qualche mese fa dopo aver chiuso con successo l’operazione di Atlantia su Abertis, che lo aveva tenuto impegnato per tutto il 2017, era arrivato un brutto colpo, la morte del fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore., che aveva due anni di più, ne era rimasto molto scosso e con lui i fratelli Luciano e Giuliana. Un altro brutto colpo era stato il crollo del ponte Morandi., infatti, era l’unico membrofamiglia veneta a essere rappresentato nel consiglio di Atlantia, proprio per il suo ruolo attivo nella holding di partecipazioni. Lui aveva tessuto i rapporti istituzionali con Florentino Perez per dare il via al più grande gruppo delle infrastrutture d’Europa.è sempre stato il più schivo e il più riservatofamiglia veneta. Pochissimi ...