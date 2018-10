Grillo fai schifo | l' affondo di Renzi

Autismo - Renzi contro Beppe Grillo : “Fai schifo - hai insultato un bambino autistico” : Dopo le battute di Beppe Grillo sull'Autismo, il senatore del Pd Matteo Renzi attacca duramente il fondatore del M5s: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che offendere il presidente della Repubblica. Senza giri di parole: Beppe Grillo, per me fai schifo".Continua a leggere