Downgrade già scontato dai mercati | borsa in guadagno | spread fermo

Fitch prepara già la stangata : "Rischio Downgrade per l'Italia" : "L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Intesa, UniCredit, Credem, Mediobanca e Bnl riflette la nostra analisi che le banche in questione subirebbero con ogni probabilità un downgrade qualora venisse abbassato il rating sovrano dell'Italia". Questo è quanto si legge in un rapporto sulle banche italiane pubblicato oggi da Fitch.L'agenzia di rating non ha dubbi e non fa sconti a nessuno per quanto riguarda l'economia finanziaria ...