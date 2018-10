Ciclismo | Ranking UCI 2018 | Alejandro Valverde chiude al comando | Elia Viviani terzo

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Ciclismo - ranking Uci 2018 (1° ottobre) : Alejandro Valverde sale in vetta al ranking - Italia terza nella classifica per nazioni : La prova in linea dei Mondiali di Ciclismo riscrive parzialmente il ranking UCI: nella classifica individuale l’iberico Alejandro Valverde è in prima posizione, con quasi 600 punti di margine sul transalpino Julian Alaphilippe, mentre il britannico Simon Yates è in terza posizione. Elia Viviani scivola fuori dal podio ed è in quarta posizione, appena davanti allo slovacco Peter Sagan, quinto. Molto staccati gli altri componenti della top ...

Mondiali Ciclismo 2018 – L’Italia c’è : nel ranking finale gli azzurri secondi in classifica : La Nazionale italiana termina i Mondiali di Ciclismo 2018 con il secondo posto in classifica nel ranking a punti Con la prova in linea elite maschile si concludono i Mondiali di Ciclismo 2018, che hanno dato spettacolo a Innsbruck. Nella città europea la competizione iridata ha avuto inizio lo scorso lunedì ed oggi dopo la vittoria di Alejandro Valverde saluta l’Austria. A seguito delle medaglie rimediate da ogni Nazionale, grazie ai ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia scivola al terzo posto - Elia Viviani secondo dietro ad Alejandro Valverde : Rivoluzione nel Ranking UCI, la classifica mondiale redatta dalla Federazione Internazionale di Ciclismo. I tanti ribaltoni nelle posizioni che contano sono dovuti al fatto che sono usciti i risultati acquisiti ai Mondiali 2017 che si disputarono una settimana prima rispetto a quanto succede quest’anno (appuntamento a Innsbruck domenica 30 settembre). Lo slovacco Peter Sagan ha perso il primo posto proprio per questo motivo: il Campione ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando. Elia Viviani in terza piazza : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) è sempre davanti con 4052 punti. Alle sue spalle, in seconda piazza, Chris Froome (Team Sky), fermo a 3939,68, non avendo partecipato ad alcuna corsa in questo periodo. Rimane terzo il nostro Elia Viviani (Quick-Step Floors), terzo con 3057, precedendo il compagno di squadra Julian Alaphilippe che si fa minaccioso alle sue ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenuto anche alcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), ...