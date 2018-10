Batterie auto elettriche | il prezzo pagato dai bambini del cobalto

Le Batterie agli ioni di sodio saranno la prossima rivoluzione : autonomia incrementata del 700% : Uno dei problemi più grandi del mondo moderno sono sicuramente le batterie. Attualmente sono ovunque, vista la grande diffusione degli apparecchi elettronici, che in qualche modo devono essere alimentati. Sembra però che stia arrivando la rivoluzione delle batterie agli ioni di sodio, che possono durare fino a 7 volte di più delle attuali batterie agli ioni di litio. In realtà, questa tecnologia non è nuova, è già in studio da qualche tempo, il ...