Bartomeu | ' Neymar non tornerà al Barcellona'

Barcellona - Bartomeu chiude le porte a Neymar : “Non è previsto un suo ritorno” : Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, è intervenuto a i microfoni di Catalunya Ràdio per parlare del suo club e, in particolare, di Messi e delle voci che vorrebbero Neymar di nuovo in blaugrana. Sul fuoriclasse argentino, reduce dall’infortunio che gli impedirà di giocare la Champions, questo è il punto di vista del numero uno dei catalani: “Ci preoccupa perché è il giocatore più importante nel mondo del pallone. Lo avremo ...