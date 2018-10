Vuoi svuotare la testa e alleggerirti dei troppi pensieri? Fatti un “brain dump”

dilei

: @jean_gasperi73 Se vuoi, prima di svuotare la cantina, te ne portò qualcuno. Devi fare vedere assolutamente #Spirit a Léon... - FJoyeusaz : @jean_gasperi73 Se vuoi, prima di svuotare la cantina, te ne portò qualcuno. Devi fare vedere assolutamente #Spirit a Léon... - Step_haneRoma : @MarcelinaTV MarcellinaTV dimmi perché butti via tutta quella sborra calda quando io sono sempre in cerca di qui mi… - reef_nick : @OdioTwittare @simonacambarau 'rispondergli'! Vedi, nuragico? Sei recidivo, anche se è possibile che tu lo sia per… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Quando si ha la sensazione che la propriastia per esplodere e si è sommersi dagli impegni, è possibile ricorrere al brain dump. Così come i nostri smartphone vengono spenti sempre più di rado, processando dati continuamente, mese dopo mese, lo stesso fa la nostra mente. Ci si ritrova inghiottiti dalla routine, famigliare e lavorativa, aggrediti da costanti preoccupazioni che non permettono di rilassarsi. Quel senso di pace agognato è soltanto un miraggio ma, prima di raggiungere il baratro, c’è una soluzione alla quale affidarsi: un brain dump. In inglese ‘dump’ sta per scaricare, il che spiega da sé come si tratti di una tecnica utile perla propria mente, fin troppo affollata, quasi come se si decidesse di rovesciare un cestino stracolmo. Allentare la presa sul proprio cervello consente di guardare alla realtà dei propri impegni con uno sguardo del tutto differente, ...