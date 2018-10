Venerdì 26 ottobre il prossimo appuntamento del Centro polivalente di Limidi

Ascolti TV | Venerdì 19 ottobre 2018. Tale e Quale Show vince con il 22.2% - Solo al 10.3% : Tale e Quale Show 2018 - Alessandra Drusian imita Annie Lennox Su Rai1 Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 881.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha catturato l’attenzione di 1.066.000 spettatori (4.9%). Su ...

Ascolti tv di Venerdì 19 ottobre : vince Tale e Quale Show : vince la sfida degli Ascolti di prima serata Carlo Conti con Tale e Quale Show, lo spettacolo in onda venerdì 19 ottobre su Rai1, che ha raccolto 4 milioni 527 mila spettatori e uno share del 22.18%. La serata prevedeva anche su Canale5 Solo, che ha avuto una media 2 milioni 218 spettatori pari al 10.35% di share. Ascolti tv, il prime time Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1 milione 376 mila spettatori (7.95%). Su Rai3 il film Gli ultimi ...

Ascolti TV | Venerdì 19 ottobre 2018. Tale e Quale Show vince con il 22.2% - Solo al 10.3% : Tale e Quale Show 2018 - Alessandra Drusian imita Annie Lennox Su Rai1 Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 881.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha catturato l’attenzione di 1.066.000 spettatori (4.9%). Su ...

Ascolti tv Venerdì 19 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Criminal Minds ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Gli ultimi saranno gli ultimi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo 2, terza puntata (riassunto), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Prince of Persia: le sabbie del tempo ha registrato un ...

SOLO 2 - anticipazioni ULTIMA PUNTATA di Venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni quarta ed ULTIMA PUNTATA della fiction SOLO – seconda stagione con Marco Bocci, in onda venerdì 26 ottobre 2018 su Canale 5 in prima serata: Dopo la morte di Don Antonio, l’alleanza tra Marco e Bruno vacilla ed è destinata a diventare sempre più fragile… Siamo al gran finale, in cui Marco si gioca un asso nella manica per patteggiare con Erika, terminare la missione e ottenere la libertà per lui e Agata: ...

"Riforma del terzo settore" - "fermata LGBT" - "Cattolici ed Europa" : Venerdì 19 ottobre a Concorezzo e Sabato 20 a Milano : tre iniziative del ... : ... Marco Grumo, professore di Economia e management delle organizzazioni non profit all'Università Cattolica di Milano, Stefano Granata Presidente del Gruppo Cooperativo CGM, e Mirko De Carli, ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Venerdì 19 ottobre 2018 : Ecco una panoramica sui programmi tv di STASERA, venerdì 19 ottobre 2018, sulle reti generaliste: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con Tale e Quale Show, presentato da Carlo Conti. Su Rai 2 serata a base di telefilm con le indagini di Criminal Minds (episodio 13×07 – Polvere e Ossa). Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, programma la commedia Gli ultimi saranno ultimi (Italia, 2015) con Paola ...

Solo 2 - è guerra tra bande rivali : anticipazioni puntata Venerdì 19 ottobre : Dopo una buona attesa che ne ha aumentato anche le aspettative è tornato in tv l’agente sotto copertura Marco Pagani, le cui nuove avventure proseguono nella seconda stagione della fiction Solo: venerdì 19 ottobre alle 21.25 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Solo 2, la nuova stagione della miniserie poliziesca in quattro puntate che vede protagonista Marco Bocci (compagno di Laura Chiatti, nella vita reale e reduce da una ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 19 Ottobre 2018 : Film Stasera in TV: Sicario, Una notte da leoni 3, Qualcosa di speciale, Gli ultimi saranno ultimi, Prince of Persia: Le Sabbie del tempo, Silent Hill

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 15 a Venerdì 19 ottobre 2018 – Ricette e rubriche. : Sesta settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 15 a ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : il programma di Venerdì 19 ottobre! : Alle ore 21.30, il MAXXI ospiterà L'anti-scienza - Il caso Ilaria Capua, documentario di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci dedicato alla virologa di fama internazionale travolta da un falso ...

Tale e Quale Show 2018 - anticipazioni e diretta di Venerdì 19 ottobre : arriva Milly Carlucci : Tale e Quale Show è il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni di cantanti famosi condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel ruolo di giurati. Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato su Your Face Sounds Familiar, format originale di Gestmusic Endemol S.A., licenziato da Endemol Shine, Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, ...