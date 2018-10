Migranti aggrediti | ' Prefetto avvii analisi sull' escalation di violenza'

Pestaggio Foggia - video smentirebbe tesi dei poliziotti aggrediti/ Comitato accusa : “No violenza dai Migranti ” : I video girati dai migranti sconfesserebbero la tesi della polizia che due loro agenti siano stati aggrediti per liberare un gambiano arrestato dopo una fuga in macchina(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Piacenza - Migranti aggrediti a Bettola : tre indagati. Contestato anche un incendio : Sono stati i protagonisti di una sorta di spedizione punitiva nei confronti di alcuni migranti e hanno anche appiccato un piccolo incendio nell’alloggio che li ospita a Bettola, sulle colline piacentine. Non solo, perché le aggressioni fisiche e verbali a un gruppo di profughi si erano protratte nelle scorse settimane, non limitandosi a un solo episodio. Per questo la procura di Piacenza ha iscritto nel registro degli indagati tre persone ...