Temperature in picchiata, già da stasera, prima su tutto il Nord e a seguire al Centro e verso Sud. Dopo un lungo periodo di valori superiori alle medie stagionali, il termometro potrà anche scendere di 10°. Nelle zone di confine sono già in atto nevicate. In molte regioni del Nord sono attesi rovesci temporaleschi. Piogge e possibili temporali interesseranno da domani anche le regioni di Centro e Sud Ma la vera e propria irruzione "" arriverà per Ognissanti, con le prime discese di aria fredda artica dal Polo.(Di domenica 21 ottobre 2018)