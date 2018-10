Giovanni Tria zittito in CdM da Luigi Di Maio | ' Ridurre il deficit? Non se ne parla

Manovra - Giovanni Tria : 'Subire tutto e poi dimettermi non avrebbe senso' : In serata, riporta il Corriere della Sera, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, si è lasciato sfuggire una frase che la dice lunga sulla sua posizione nel governo giallo-verde: 'Non sono portato ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

M5s - Giovanni Tria furioso con Luigi Di Maio. Lo sfogo rubato al ministro : 'Ne ho sentite abbastanza' : I retroscena di questi giorni ritraggono un Giovanni Tria 'amareggiato', come da tradizione delle ultime settimane. Il Corriere della Sera riferisce che la sua 'voglia di dimettersi non si sia placata,...

Giovanni Tria accerchiato. Su Alitalia/Fs Salvini sposa la linea Di Maio : "Decidiamo noi" : Di "schiaffi", metaforicamente parlando, Giovanni Tria ne sta accumulando, giorno dopo giorno. Il ministro dell'Economia viene descritto da chi lo ha sentito come "esasperato, amareggiato, non sereno". E le voci di dimissioni tornano a circolare con insistenza. Ma c'è una legge di bilancio da chiudere. Certo, la vicenda Alitalia ha ulteriormente ridimensionato il ruolo del ministro, sovrastato dalla forza politica e mediatica di Luigi Di ...

Alitalia - Luigi Di Maio sfida Giovanni Tria : 'Se non accetta il progetto può lasciare il posto a un altro' : Giovanni Tria spiega ai pochi ministri istituzionali con cui si confronta ancora, che si sente 'stanco, provato e soprattutto delegittimato '. Un preludio alle dimissioni ? Sembrerebbe di sì - spiega ...

Alitalia - Luigi Di Maio sospetta di Giovanni Tria : 'Dietro al suo no - ci sarebbe Claudia Bugno' : Tria, di tutta risposta, ha reagito alla proposta così: 'Delle cose che fa il Tesoro deve parlare il ministro dell'Economia'. Ma per i 5 Stelle dietro all'irritazione del ministro ci sarebbe un'altra ...

Giovanni Floris : 'Tria non solo è debole ma sembra non credere nelle idee del governo - la difficoltà è evidente' : L'analisi di Giovanni Floris sulle difficoltà che sta incontrando il governo Conte negli ultimi giorni 12 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Giovanni Tria - disastroso lapsus sulla manovra : 'Se ce la faremo? Spero di no' : Ogni giorno, per Giovanni Tria, un disastro. Nel corso dell'audizione che si è svolta di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell'Economia riferiva del Def. E incappa in un clamoroso lapsus: 'La nostra è una scommessa. Ce la faremo? Io Spero di no'. Un lapsus che sembra dirla lunghissima: Tria è il primo a remare contro la ...

Giovanni Tria - bomba della Reuters : si dimette a gennaio dopo l'approvazione della manovra finanziaria : L'agenzia Reuters rivela che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sarebbe pronto a lasciare il suo incarico a gennaio , dopo l'approvazione della manovra finanziaria da parte del parlamento, che dovrà compiersi al più tardi il 31 dicembre 2018 ...

Paolo Savona - il retroscena da Palazzo Chigi : con Giovanni Tria è scontro furioso : Motivo? Il ministro dell' Economia non ha gradito di essere scavalcato dal suo collega sulla linea della prudenza. Il responsabile dell'Europa ha abbandonato infatti l'euroscetticismo per diventare ...

Giovanni Tria teme lo spread : 'Se superiamo 400 - la legge Fornero e il reddito saranno rimandati di tre mesi' : Giovanni Tria - riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - cambia le carte in tavola e, in caso di innalzamento dello spread oltre 400, propone il rinvio di qualche mese dell'approdo delle ...

Giovanni Tria - il ministro spaventapasseri che vale zero : potrebbe sostituirlo un Danilo Toninelli qualunque : A parziale discolpa di Luigi Di Maio, va detto che il vero danno ambulante con la targa da ministro non è lui. Centoventi giorni di governo hanno assegnato il ruolo di peggiore a Giovanni Tria. Doveva ...

Manovra - Giovanni Tria dà i numeri della Flat tax ma Matteo Salvini lo corregge : Le cifre del ministro Giovanni Tria non sono quelle giuste e Matteo Salvini lo corregge. Questa volta i conti non tornano sulla Flat tax . Il ministro dell'Economia costretto a tornare in Parlamento per difendere una legge di bilancio che ha raggiunto quota 37 miliardi ha stimato il costo di avvio della misura in 600 milioni nel 2019 che salgono a 1,8 ...

Giovanni Tria - l'economista grillino Andrea Roventini pronto a prendere il suo posto nel governo : 'Fare il ministro non è semplice ma è una bella sfida. Stare chiuso in un ufficio a scrivere articoli senza mettere in pratica le proprie idee non è quello a cui penso'. Chi parla non è Giovanni Tria ,...