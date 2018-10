Domenica Live | Jasmine Carrisi e il dramma tenuto segreto per anni | quando la figlia di

LOREDANA BERTÈ/ Tutti i suoi amori da Panatta a Lavezzi : “le 20enni di oggi le stendo!” (Domenica Live) : LOREDANA BERTÈ ospite a Domenica Live su Canale 5 per raccontare il suo momento di successo. Di recente la donna è stata rilanciata dal successo insieme ai Bomdabash in estate.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:12:00 GMT)

Cesara Buonamici in lacrime a Domenica Live per Lamberto Sposini : Domenica Live: Cesara Buonamici piange per la sorpresa di Lamberto Sposini Barbara d’Urso lo aveva annunciato anche durante il promo mandato in onda al tg 5: oggi a Domenica Live ci sarebbe stata Cesara Buonamici, volto storico del giornalismo italiano. Nessuno però si sarebbe aspettato che la Buonamici si commuovesse davanti alle telecamere per la sorpresa che il suo amico Lamberto Sposini ha voluto farle tramite la complicità della ...

Domenica Live : la Marchesa è in realtà Baronessa? Parla il marito : Marchesa d’Aragona: le testimonianze choc a Domenica Live La Marchesa d’Aragona è stata, anche questa settimana, una delle protagoniste indiscusse dei talk di Domenica Live. Il motivo? La sua presunta nobiltà. In molti continuano a dire che Daniela Del Secco non è davvero una Marchesa, ma si è semplicemente inventata un titolo per fare in modo di avere una maggiore rilevanza nel mercato delle sue creme. Barbara d’Urso ha ...

Video dell’incontro tra Paris Hilton e Cristiano Malgioglio a Domenica Live : Un momento di alto trash quello di oggi a Domenica Live dove Paris Hilton e Cristiano Malgioglio si sono incontrati. Barbara d’Urso parte proprio dal momento in cui la ricca ereditiera ha ripostato in rete il Video di Cristiano Malgioglio pronto a ballare sui suoi tacchi e con il pareo rosso. Paris Hilton ride divertita e la stessa Barbara d’Urso la stuzzica un po’: “Spesso mi taggano, mi hanno taggato tante volte con ...

CESARA BUONAMICI - VOLTO DEL TG5/ “Ossessionata dai peccati” - poi piange per Lamberto Sposini (Domenica Live) : CESARA BUONAMICI, il VOLTO rassicurante del Tg5. Nobile giornalista che stava per farsi suora (Domenica Live). Aneddoti e curiosità raccontati quest'oggi ai microfoni di Barbara D'Urso(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:52:00 GMT)

Domenica Live - Paris Hilton arriva da Barbara D’urso : Domenica Live, nel salotto di Barbara D’Urso è arrivata Paris Hilton La bellissima e ricchissima Paris Hilton dopo essersi accomodata su una poltrona rosa realizzata appositamente per lei, emozionata più che mai si è messa subito a suo agio: “Mi sento a casa mia, sei così glamour e bella, sono contenta di averti incontrato”, ha subito commentato rivolgendosi alla padrona di casa Barbara D’urso. La Hilton ha subito commentato il suo grande ...

Loredana Lecciso e Jasmine a Domenica Live. Ecco la verità sulla loro prima volta : Barbara d'Urso punta di nuovo sulla Lecciso. Ma stavolta c'e lo scoop: per la prima volta in tv Loredana arriva con sua figlia Jasmine , che ha 17 anni ed è nata dalla storia d'amore tra Loredana e ...

VIDEO | 'Domenica Live' - siparietto epico : Paris Hilton pazza di Malgioglio - lui gli dedica un ballo sui tacchi : Ospite di Barbara d'Urso, l'ereditiera americana ha confessato di avere un debole per il cantautore dopo averlo visto...

Jasmine Carrisi a Domenica Live : "I miei genitori non mi hanno fatto pesare di essere una 'figlia di'" (video) : Occhi che spaccano la telecamera, un volto angelico ed un sorriso ipnotizzante. Jasmine Carrisi, 17enne nata dall'unione di Al Bano e Loredana Lecciso è stata ospite nello studio di Domenica Live, intervistata da Barbara d'Urso ha voluto raccontare il suo rapporto con i suoi genitori. Come sappiamo sia il cantante di Cellino San Marco che la showgirl sono delle celebrità ma per la giovane ragazza non sembra un problema: I miei genitori non ...

Jasmine Carrisi a Domenica Live - Loredana Lecciso : “Ho rischiato di perderla” : La figlia di Albano e Loredana Lecciso da Barbara d’Urso: l’intervista di Jasmine Carrisi a Domenica Live Prima intervista televisiva per Jasmine Carrisi, la figlia 17enne di Albano e Loredana Lecciso. La giovane è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, dove ha raccontato la sua infanzia e il suo rapporto con i genitori […] L'articolo Jasmine Carrisi a Domenica Live, Loredana Lecciso: “Ho rischiato di ...

Domenica Live - Paris Hilton incontra Malgioglio : “Pazza di lui” : “Un’icona di stile internazionale” Barbara D’urso introduce a Domenica Live Paris Hilton con toni tonitruanti. “Mi sento davvero benedetta – ha raccontato Paris – il fatto di appartenere a una famiglia così importante e in vista mi ha spinto a rendermi indipendente e a trovare da sola la mia strada”. Un video ha mostrato le immagini dell’infanzia di Paris, che vedendolo si è commossa: ...

Domenica Live : Paris Hilton annuncia il suo matrimonio : Ormai è partita una vera e propria sfida della Domenica. Ogni settimana a sfidarsi la leadership c'è Barbara D'Urso con Domenica Live su canale cinque e Mara Venier con Domenica in su rai uno. Ma in questa festività la D'Urso è riuscita a portare a casa una grande esclusiva. Infatti, nella puntata odierna, arriverà Paris Hilton, l’ereditiera più famosa al mondo, la quale si sottoporrà in una lunga d'urso-intervista. Riuscirà Carmelita con questo ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Ho rischiato di perdere Jasmine” : Domenica Live: Loredana Lecciso svela il suo periodo nero con Jasmine Carrisi A Domenica Live si è fatta intervistare oggi da Barbara d’Urso per la prima volta nella sua vita Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e di Al Bano. La ragazza, visibilmente emozionata, ha affermato che i suoi genitori non le hanno mai fatto pesare di essere figlia di due personaggi della tv molto chiacchierati, e che ha quindi trascorso ...

«Ho tentato il suicidio - ora sono senza fissa dimora». Marco Milano Mandi Mandi parla a Domenica Live. : ROMA - 'sono stato sommerso da cartelle esattoriali. La mia fidanzata mi ha lasciato, è morto mio padre. A un certo punto ho preso una brutta decisione. Ero a casa. Mi ha salvato un amico. Mi hanno ...