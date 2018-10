Compromesso M5s-Lega sul decreto fiscale | via il condono penale e lo scudo all' estero

Manovra - il condono? Da maxi a mini Le ipotesi di Compromesso Lega-M5S : Le ipotesi di compromesso tra Lega e 5 Stelle ruotano su tetti più bassi di evasione e sull’esclusione dei proventi esteri e del riciclaggio

Manovra - il condono da maxi a mini Le ipotesi di Compromesso Lega-M5S : Le ipotesi di compromesso tra Lega e 5 Stelle ruotano su tetti più bassi di evasione e sull’esclusione dei proventi esteri e del riciclaggio

MANOVRA - PACE FISCALE : Compromesso LEGA-M5S/ Tetto a 100mila euro di nero e pene più severe per evasori : MANOVRA, PACE FISCALE ok. Addio Fornero, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio “Avanti senza paura"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Manovra - Compromesso M5S-Lega dopo le tensioni : ROMA - Concluso il vertice tra Lega e M5S, ognuno dei due azionisti di maggioranza incassa il suo dividendo dalla legge di Bilancio e dal dl fiscale. La Lega porta a casa la riforma della legge ...

Ungheria - Compromesso M5s-Lega su sanzioni Orban/ Ultime notizie Camera - l'attacco di Giorgia Meloni : Ungheria, compromesso M5s-Lega su sanzioni Orban. Ultime notizie Camera, "accertare che siano fondate le accuse", l'attacco di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:53:00 GMT)

Compromesso Lega-M5S : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Ma un conto sono i numeri, un altro la politica, l'arte magica di cambiare idee e proposte. Nella difficile convivenza di governo, è scontato che spesso bisogna muoversi nella logica del Compromesso ...

Compromesso Lega-M5S : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Luigi Di Maio, in versione sovranista dice che il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani. E dunque, a suo avviso, aveva ragione il sovranista per eccellenza, Matteo Salvini, e torto il ministro dell’Economia Giovanni Tria che in realtà l’altro ieri non ha fatto altro che citare la platea considerata dal M5S in campagna elettorale. ...