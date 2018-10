C' è un cinese che ci spia dal ferro da stiro

Storia derelitta - poi disperata e tragica di He e Dai. Un dramma cinese che sarebbe piaciuto a Shakespeare : Non vuole che vengano su in quel mondo bigotto e ostile verso chi è più sfortunato, verso chi è povero e non può fare affidamento su una famiglia. Allora anche a lei passa per la mente un'idea folle ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Ostacolo cinese per Scampoli/Bertozzi che vogliono la semifinale : Saranno dunque le cinesi Zang/Cao le rivali di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei quarti di finale del torneo olimpico giovanile di Buenos Aires. La coppia italiana, che oggi ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le brasiliane Aninha/Thamela, giocherà domani alle 17 contro il binomio cinese che vanta anche qualche esperienza nel World Tour. Il miglior risultato della coppia cinese nel circuito mondiale è il quinto posto ottenuto ...

Milan - Suso bacchetta la proprietà cinese ed esalta Elliott : Suso sta facendo molto bene con la maglia del Milan, grazie anche a Gattuso che sta esaltando le qualità dello spagnolo Suso sta impressionando tutti a suon di giocate, sia al Milan che nella Nazionale spagnola. Il calciatore, intervistato da Marca, ha parlato della sua esperienza rossonera, bacchettando un po’ la precedente proprietà e lodando invece il lavoro di Elliott: “Al Milan si è calmato tutto. Dopo il pasticcio dei ...

Mondiali - l’Italia salta anche la muraglia cinese : le Azzurre volano alla seconda fase : Quinto successo consecutivo per le ragazze di Davide Mazzanti, che hanno superato anche le campionesse olimpiche della Cina e staccato il biglietto per la seconda fase di questo Mondiale giapponese. l'Italvolley femminile ora se la dovrà vedere con Stati Uniti, Russia, Thailandia e Azerbaijan: un percorso difficile, che comincerà il prossimo 7 ottobre, ma che vede le Azzurre giocare con buone possibilità di accedere alla Final Six.Continua a ...

Irlanda - droni usati per 'consegne a domicilio' in carcere : droga ma anche cibo cinese : Stanno diventando sempre più 'popolari' perché sempre più disponibili a basso costo. I droni, piccoli elicotteri che si pilotano a distanza e inizialmente nati per uso militare, sempre più vengono usati da privati non solo per fare riprese suggestive ai matrimoni o eventi simili, ma per missioni non propriamente lecite, come consegne a 'domicilio' in luoghi in cui non potrebbero essere mai fatte. Il personale del carcere [VIDEO] di Wheatfield a ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : dominio di Ding Ning - terzo titolo per la cinese : Un dominio assoluto ed incontrastato quello di Ding Ning, che a Chengdu, in Cina, ha conquistato la terza World Cup della carriera: la padrona di casa nei quattro incontri del tabellone ad eliminazione diretta ha perso soltanto un set, nei quarti di finale. Piazza d’onore per la connazionale Zhu Yuling, battuta in finale, terzo gradino del podio per la pongista di Cina Taipei Cheng I Ching. Nelle semifinali la numero 1 al mondo Zhu Yuling ...

Anche la Candy è diventata cinese : Se n'è andata Anche la Candy: l'ultima bandiera italiana negli elettrodomestici bianchi, quelli che hanno fatto il miracolo economico degli anni Sessanta, ieri è stata ammainata, sostituita dal ...

Il giallo dell'attrice cinese (che guadagna più di Julia Roberts) scomparsa da 3 mesi : Fan Bingbing è sparita, e da 3 mesi non si hanno più sue notizie. L'attrice cinese conosciuta anche al pubblico occidentale per la sua apparizione nel film Marvel X-Men nel ruolo di Blink , giurata al Festival di Cannes e con oltre 63milioni di followers su Weibo (il social più usato in cina) è scomparsa, e dal 1° luglio nessuno l'ha più vista. L'attrice guadagna più di Julia Roberts, e a dirlo ...

Propaganda - dazi e grandeur : perché la classe media cinese è arrabbiata : Tuttavia con un'economia in continua contrazione e con la guerra commerciale che alza il costo della vita, la classe media si riscopre riluttante a pagare per la sete di grandeur dei suoi leader. Uno ...

Nio - la “Tesla cinese” che vola a Wall Street : Montagne russe a Wall Street per Nio nella prima settimana di quotazione. La start up di auto elettriche cinesi ha fatto il suo esordio sul listino tecnologico americano Nasdaq grazie al meccanismo denominato American depositary receipt che consente a società straniere di esser scambiate nei mercati finanziari Usa per il tramite di banche depositarie. Dietro Nio le robuste spalle di una grande società cinese come la Tencent, holding tecnologica ...

Dazi - Coldiretti : anche il falso Marsala cinese nella black list : C’è addirittura il falso vino Marsala Made in China tra i numerosi prodotti alimentari e le bevande presenti nella black list stilata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e pubblicata dal dipartimento di Stato per il commercio. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento all’escalation della guerra dei Dazi con l’imposizione da parte degli Stati Uniti di una aliquota tariffaria al 10 per cento su beni importati dal Dragone per 200 ...

GEO-FINANZA/ La fregatura cinese che l'Italia deve schivare : L’Italia aumenta i suoi rapporti con la Cina, ma rischia di cadere in una vera e propria trappola per quel che riguarda la Nuova Via della Seta, spiega GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:03:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniMANOVRA E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s, int. a G. Piga

Fan BingBing è scomparsa/ Che fine ha fatto? L’attrice cinese sarebbe stata arrestata : gli ultimi retroscena : Che fine ha fatto Fan BingBing? Il New York Times ha riportato l’indiscrezione secondo la quale L’attrice cinese potrebbe essere finita agli arresti per evasione fiscale.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:23:00 GMT)

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : tra le juniores nello skeet doppietta cinese - vince Che Yufei : doppietta cinese nella finale dello skeet junior femminile, penultima gara dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: Che Yufei porta a casa il titolo iridato di categoria stabilendo il nuovo record del mondo con 53/60 (p. prec. 52 di Vanesa Hockova), battendo la connazionale Song Zhengyi, che si attesta a quota 51. Eliminata in terza posizione la statunitense Austen Jewell Smith, che conquista la medaglia di bronzo con 43/50, ...