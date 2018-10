Biagio Antonacci pronto a sposarsi Ma lui smentisce

Chi è Paola Cardinale - la compagna di Biagio Antonacci : Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci e la donna che presto potrebbe diventare sua moglie. Mora, bellissima e molto più giovane del cantante, Paola è comparsa nella vita di Antonacci dopo la separazione da Marianna Morandi. Dal 1993 sino al 2002 infatti l’artista è stato legato alla figlia di Gianni Morandi, da cui ha avuto due figli: Paolo, che oggi ha 23 anni, e Giovanni, che ne ha 17. Terminata la relazione Biagio ha vissuto ...

20 anni di Mi fai stare bene di Biagio Antonacci - l’album torna nei negozi con bonus track : 20 anni di Mi fai stare bene di Biagio Antonacci e l'album torna nei negozi in una nuova versione rimasterizzata per l'occasione. La data di uscita è quella del 12 ottobre 2018, 20 anni dopo il rilascio, nel 1998, di quell'album che venne certificato disco di diamante. Mi fai stare bene è il sesto disco rilasciato da Biagio Antonacci nel corso della sua carriera e quest'anno festeggia il Ventennale: 20 sono gli anni trascorsi dalla ...

Arriva il nuovo album dei Tiromancino con Alessandra Amoroso - Biagio Antonacci e gli altri : audio di Fino a qui : Il nuovo album dei Tiromancino è finalmente Arrivato. Dopo settimane di indiscrezioni e spoiler, il disco è approdato sul mercato con una serie di duetti d'eccezione nei quali compare anche il nome di Alessandra Amoroso, già in radio dal 18 maggio scorso e rilasciato in occasione dei primi 18 anni dal rilascio del brano. Tra i nomi che compaiono nel disco anche quello di Biagio Antonacci, che ha preso parte al duetto in Un tempo piccolo. Il ...

Biagio Antonacci dedica canzone al chitarrista dei Negramaro/ Video - “Quanta vita insieme a te” : Biagio Antonacci, su Instagram, ha pubblicato un Video per Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:18:00 GMT)

Biagio Antonacci dedica una canzone a Lele - il chitarrista dei Negramaro : Biagio Antonacci canta e suona una canzone per Lele Spedicato dei Negramaro Restano stazionarie le condizioni di Emanuele Spedicato, meglio conosciuto come Lele, il chitarrista della band salentina dei Negramaro. Lele è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il chitarrista sta per diventare padre. In questi duri giorni sia i fan […] L'articolo Biagio Antonacci dedica una canzone a Lele, il ...

Anche Biagio Antonacci nel nuovo album dei Tiromancino : annunciato il duetto in Fino a qui : Arriva Biagio Antonacci nel nuovo album dei Tiromancino. L'artista di Rozzano si è aggiunto alla lunga lista di colleghi che ha già confermato la sua presenza in Fino a qui, disco che raggiungerà il mercato alla fine di settembre e che è già stato anticipato da diversi singoli. Come annunciato da Federico Zampaglione, Biagio Antonacci è stato chiamato a raccolta per portare una nuova versione di Un tempo piccolo, scritta per il gruppo romano ...

Biagio Antonacci a lavoro sui brani del nuovo album racconta : “Anche mio figlio Paolo scrive canzoni” : Per lanciare l'uscita di una collana di dischi da collezione con Tv Sorrisi e Canzoni, Biagio Antonacci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale in cui racconta i suoi primi passi nel mondo della discografia da geometra appassionato di musica e svela di essere a lavoro su nuovi brani, ma senza alcuna fretta di pubblicarli. L'occasione di questo revival della sua carriera è l'uscita di Vi dedico tutto, la discografia completa di ...

Loredana Bertè a Sanremo 2019 a una sola condizione : “Non voglio canzoni di Biagio Antonacci” : Loredana Bertè a Sanremo 2019 ma a una sola condizione. Le dichiarazioni dell'artista arrivano direttamente dal palco dell'Arena di Verona, nel quale ha conquistato il premio per il tormentone dell'estate 2018 assegnato a Non ti dico no con Boomdabash. Sul palco per riportare il tormentone estivo con il quale ha presenziato la rotazione radiofonica degli ultimi mesi, Loredana Bertè ha anche portato Non sono una signora, senza lasciarsi ...