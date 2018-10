Serie B | il Pescara vince e prova la fuga in vetta

Serie B - Spezia-Pescara 1-3 : super Monachello - gli abruzzesi restano in testa [GALLERY] : 1/50 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 10 2018 La Spezia - (Italia) Sport ...

Serie BKT - Spezia-Pescara in chiaro su Rai Sport HD : L'incontro tra abruzzesi e liguri - anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie BKT - sarà visibile anche in chiaro. L'articolo Serie BKT, Spezia-Pescara in chiaro su Rai Sport HD è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B Spezia-Pescara : arbitra Minelli. Venezia-Verona : Abbattista : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di Serie B, valevole come ottavo turno del campionato cadetto. Si parte venerdì sera con l'anticipo Spezia-...

Serie B - Spezia-Pescara in diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Riprendera' nel weekend il campionato di Serie B [VIDEO]. L’8ª giornata si aprira' venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 21.00 con l’anticipo tra Spezia e Pescara. La capolista, reduce dal successo per 2-1 in casa contro il Benevento, sara' di scena allo Stadio Alberto Picco per una sfida d’alta quota. I liguri, che nel turno precedente si sono imposti per 1-3 sul campo del Livorno, inseguono in classifica a 3 lunghezze di distanza. Gli abruzzesi ...

Serie B - il bilancio dopo i primi sette turni : Pescara in pole - stentano le big : tempo di bilanci anche in Serie B, quando siamo giunti alla seconda sosta per le nazionali. L'inedita composizione del torneo a 19 squadre, attendendo la sentenza per la riammissione dell'Entella ...

Un Allenatore al Giorno : Cristiano Bergodi - ha allenato in Serie A il Pescara : Cristiano Bergodi il 20 novembre 2012 diventa allenatore del Pescara, in Serie A 2012-2013 tornando nella squadra in cui era cresciuto da giocatore. Al debutto sulla panchina del Pescara perde in casa con la Roma 0-1. Conquista poi 3 vittorie in 5 gare che la fa uscire dalla zona retrocessione. Nel girone di ritorno, fa un solo punto e il 3 marzo 2013 dopo la sconfitta in casa con l’Udinese (0-1), viene esonerato con la squadra ...

Serie B Sebastiani : «Il Pescara in Serie A? Non ne parlo» : Pescara - L'occasione della sosta del campionato ha rappresentato l'occasione per fare in casa Pescara un primissimo bilancio, dopo sette giornate di campionato e alla vigilia dell'anticipo di venerdì ...

Serie B Pescara - Sebastiani : «Noi in Serie A? Non ne parlo» : Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, perché la continuità può arrivare solo con questa politica, e così stiamo facendo, con l'obiettivo di prendere giovani interessanti da far crescere e ...

Serie B Pescara - Campagnaro leader della difesa : Ma nel Pescara che guarda tutti dall'alto, è proprio l'ex vice Campione del Mondo con l'Argentina a rappresentare la nota più lieta per la costanza con cui il 38enne argentino viene oggi impiegato, a ...

Serie B - risultati della settima giornata : volano Pescara - Lecce e Brescia : Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B il Lecce espugna il Bentegodi di Verona per 2 a 0 grazie ai gol di La Mantia e Mancosu, ma in particolare va segnalato che c’è una nuova capolista: il Pescara di Bepi Pillon, che batte per 2 a 1 il Benevento di Bucchi. A segno Mancuso per il Pescara nel primo tempo, nella ripresa pareggio con punizione di Alessio Viola e dopo 120 secondi gol di Jose Machin per Pescara. Sale a cinque ...

Video/ Pescara Benevento (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B - 7^ giornata) : Video Pescara Benevento (2-1): highlights e gol della partita di Serie B, valida per la 7^ giornata. Le immagini salienti, tante emozioni all'Adriatico(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Serie B : vittorie per Pescara e Foggia su Benevento e Ascoli : Roma, 6 ott., askanews, - Tre punti d'oro per Foggia e Pescara che piegano in casa rispettivamente l'Ascoli e il Benevento. Un punto a testa per Carpi e Cosenza che pareggiano 1-1 e Cremonese e ...

Serie B - il Pescara si prende la vetta. Vince il Foggia - pari Cosenza : ROMA - Dopo la vittoria del Lecce a Verona contro la capolista Hellas , che ha di fatto dato la possibilità a tutte le inseguitrici di accorciare la classifica e ai bookmakers di rimpastare il lotto ...

Serie B - il Pescara batte il Benevento e si prende la vetta. Pareggia la Cremonese : TORINO - Dopo la vittoria del Lecce a Verona contro la capolista Hellas , che ha di fatto dato la possibilità a tutte le inseguitrici di accorciare la classifica e ai bookmakers di rimpastare il lotto ...