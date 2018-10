Libero il predicatore d' odio star del web nel Londonistan

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ha definito i terroristi dell'11 settembre "splendidi martiri", giustificato la strage a Charlie Hebdo, si è augurato che la "bandiera di Allah" sventoli su Downing Street, che la "sharia venga adottata" dal Regno Unito e i gay lapidati una volta che la legge islamica prevarrà. Eppure Anjem Choudary, ilislamista ex portavoce di Islam4UK e fondatore dell'organizzazione salafita Al-Muhajiroun, entrambe fuorilegge nel Paese, l'uomo che si è sempre rifiutato di condannare gli attentati di Londra del 7 luglio 2005 (52 morti, 700 feriti) e la decapitazione del reduce dell'Afghanistan Lee Rigby, da ieri è un uomo. Libertà vigilata, ma pur sempre libertà per l'avvocato di 51 anni nato e cresciuto in Gran Bretagna, origini pachistane, che ha indottrinato migliaia di giovani inglesi - i più pericolosi si stima siano 500, partiti per Irak e Siria - fra cui uno dei più noti ...