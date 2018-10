La Juventus si ferma a dieci | il Genoa impone l' 1-1 ai bianconeri

Juventus - è un pareggio che non sorprende : solo individualità fino al momento - confermato il ‘non gioco’ di Allegri : Si è concluso il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sorpresa clamorosa nel terzo match della giornata, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Genoa, il cambio in panchina deciso da Preziosi con l’arrivo di Juric al posto di Ballardini ha subito portato uno scossone. Partita coraggiosa per i rossoblu che sono riusciti a conquistare un pareggio importantissimo in chiave salvezza, decisivo ...

Juventus - Bonucci torna capitano. E il Genoa ferma i bianconeri : Leonardo Bonucci capitano della Juventus è la prima sorpresa di Juve-Genoa. La Juventus ha deciso in mattinata di dare la fascia a Bonucci in una situazione molto particolare. Chiellini, il capitano, ...

DB24 risponde a CR7 : il “nuovo” Genoa di Juric ferma la striscia della Juventus! : Juventus fermata dal Genoa di fronte al pubblico amico dell’Allianz Stadium, la rete di Cristiano Ronaldo non basta per prolungare la striscia di vittorie in campionato La Juventus si ferma, la striscia di vittorie in campionato si ferma ad 8! Questa è senz’altro una notizia in una stagione nella quale sinora la squadra di Allegri ha saputo solo vincere, sino ad oggi appunto, sino all’avvento all’Allianz Stadium del ...

Ritiro Cassano - l’attaccante conferma : “io alla Juventus? Mi caccerebbero dopo 3 giorni” : L’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato, dopo qualche allenamento con l’Entella il calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Prima della decisione Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano intervistato Fantantonio, l’intervista andrà in onda a Le Iene Show, tanti gli argomenti trattati, da Stramaccioni alla Juventus fino al calcio attuale. Iene: Meglio il calcio nel ‘99 o ...

Juventus - Ronaldo : documenti manipolati? Il Der Spiegel conferma tutto : Mentre gli avvocati di Cristiano Ronaldo puntano il dito su accuse di stupro inventate alla modella Kathryn Mayorga e documenti manipolati, il settimanale tedesco “Der Spiegel” continua a sostenere di possedere “centinaia di documenti” che confermerebbero la loro tesi e soprattutto di “non avere motivo di dubitare della loro autenticità”. Niente di falso dunque perché […] L'articolo Juventus, Ronaldo: ...

Juventus - Luciano Moggi e la provocazione : la possono fermare solo con un'altra Calciopoli : C'era una volta Maradona: era uno solo ma in campo sembravano tanti. I media parlano sempre delle sue gesta e spesso della Mano de Dios, quel gol di mano al Mondiale dell'86. Era bravo, svelto e furbo.

Zinedine Zidane verso il ritorno alla Juventus - la conferma del suo agente Alain Migliaccio : Il nome di Zinedine Zidane è uno dei più chiaccherati di quest'ultimo periodo. In particolar modo, secondo molti rumors potrebbe essere il successore di José Mourinho sulla panchina del Manchester ...

Juventus - doppio infortunio : si fermano Khedira e Rugani : Brutte notizie per Massimiliano Allegri il giorno dopo la convincente vittoria contro lo Young Boys. Khedira ha accusato un nuovo problema alla coscia sinistra, che lo aveva già tenuto ai box, e sarà costretto a fermarsi anche Daniele Rugani. Ecco il report ufficiale della Juventus: “Come sempre accade nelle sedute post partita, chi ha giocato ieri si è dedicato a un allenamento di recupero, mentre il resto della squadra, cui è ...

Futuro Marotta - l’ex Juventus Alessio Secco conferma le ultime voci : Sono ore calde per il Futuro del dirigente Beppe Marotta, l’addio alla Juventus è stato inaspettato e nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte dell’ex dirigente bianconero Alessio Secco: “il Futuro di Marotta? Potrebbe fare al caso del Milan, una società che vuole tornare grande”, ha dichiarato a ‘RMC Sport‘”. Si tratta di una conferma rispetto alle voci circolate nelle ultime ore, ...

Juventus - niente Bologna per Kean. L’attaccante si ferma : Juventus– Annunciato da Massimiliano Allegri come uno dei possibili protagonisti della partita contro il Bologna, Moise Kean dovrà vedere rinviato nuovamente il suo debutto in questo campionato. L’attaccante bianconero infatti, che doveva già entrare a Frosinone prima del vantaggio di Ronaldo, salterà anche la gara di stasera all’Allianz Stadium. KEAN OUT: COLPA DELL’ALLERGIA In conferenza […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna : Juventus– Vincere contro il Bologna, confermarsi capolista a punteggio pieno e arrivare allo scontro diretto contro il Napoli (almeno) con 3 punti di vantaggio. Una partita, tre obiettivi per la Juventus che domani sera contro il Bologna è attesa alla terza gara casalinga della stagione, la sesta in campionato, per confermarsi capace solamente di vincere. […] L'articolo Juventus, Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna ...

La Juventus si conferma brutta - vittoria contro il Frosinone e punteggio pieno ma prestazioni che preoccupano : Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno è andato in archivio con il successo della Juventus sul campo del Frosinone. Partita brutta per gli uomini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno conquistato tre punti solo nel finale grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, il portoghese decisivo dal punto di vista realizzativo ma dal punto del gioco non è ancora al massimo, l’ex Fiorentina sempre più ...

Juventus - Khedira si ferma : distrazione ai flessori della coscia sinistra : TORINO - distrazione ai flessori della coscia sinistra: è questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Sami Khedira , uscito al 23' nella sfida di Champions League contro il ...

Juventus - Douglas Costa fermato per 4 turni : la reazione del club bianconero è sorprendente : Il club bianconero ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di Douglas Costa, che salterà dunque anche il match con il Napoli Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per quattro giornate Douglas Costa, reo di aver sputato in faccia a Di Francesco nel finale di Juve-Sassuolo. Oltre alla sanzione di quattro turni, il brasiliano ha ricevuto anche un’ammonizione “per comportamento non regolamentare in ...