Juventus | Allegri | serve più testa

Juventus - Allegri : 'Ci vuole più testa - torniamo con i piedi per terra' : 'È semplice: siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio del secondo tempo e, invece di fare il 2-0, abbiamo subito l'1-1. Questo non va bene, perché da queste partite passano gli scudetti e dopo ...

Juventus - Allegri striglia la squadra : “Il pareggio era nell’aria ma fa bene. Usciti dalla partita come mai negli ultimi 5 anni” : Al termine del clamoroso pareggio contro il Genoa, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita: “Siamo Usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo. Loro sono stati bravi a non scoprirsi e poi su una disattenzione abbiamo preso il 2-0. Da queste partite passa lo scudetto e dobbiamo stare più attenti. Oggi era assolutamente da vincere, ma a un certo punto abbiamo pensato troppo a ...

Juventus - è un pareggio che non sorprende : solo individualità fino al momento - confermato il ‘non gioco’ di Allegri : Si è concluso il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sorpresa clamorosa nel terzo match della giornata, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Genoa, il cambio in panchina deciso da Preziosi con l’arrivo di Juric al posto di Ballardini ha subito portato uno scossone. Partita coraggiosa per i rossoblu che sono riusciti a conquistare un pareggio importantissimo in chiave salvezza, decisivo ...

Juventus-Genoa - Allegri sorprende tutti : la fascia di capitano va a Bonucci : Una decisione inattesa che farà inevitabilmente discutere. È quella che ha preso Massimiliano Allegri, chiamato a scegliere il capitano della sua squadra nelle ore precedenti a Juventus-Genoa. Vista l'...

Juventus-Genoa - il doppio ex Motta : “La squadra di Allegri di un altro pianeta” : Domani all’Allianz Stadium di Torino è in cartellone Juventus-Genoa, match valido per la 9° Giornata di andata della Serie A 2018-2019. Si parte alle 18. Allegri ricorre ad un discreto turnover in previsione dalla sfida di Champions di martedì contro lo United di Mourinho. Il Genoa, dal canto suo, vuole uscire dalla crisi e per […] L'articolo Juventus-Genoa, il doppio ex Motta: “La squadra di Allegri di un altro pianeta” ...

Juventus - Allegri mette in guardia i suoi ed individua l’obiettivo del nuovo corso della Figc : La Juventus si riavvicina al ritorno in campo in campionato, cosa che avverrà domani in occasione della partita contro il Genoa. Proprio in merito al Grifone, Massimiliano Allegri ha provato a mettere in guardia i suoi calciatori: “È un momento importante, se pensiamo e crediamo che vinciamo tutte le partite prima di giocarle, sbagliamo. Dobbiamo ora essere ancora più bravi a rientrare dentro il campionato con la giusta attenzione. ...