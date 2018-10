Il Codacons presenta un esposto in procura contro Moody' s

Ferragni - il Codacons presenta un esposto contro la bottiglia d’acqua : “8 euro è immorale” : Si muove anche il Codacons contro l’acqua minerale che Chiara Ferragni in collaborazione con Evian vende on lina ad un costo di 8 euro la bottiglia. Il movimento dei consumatori ha annunciato, infatti, voler presentare un doppio esposto: alla Guardia di Finanza perchè svolga accertamenti sul prezzo definito “immorale ma anche potenzialmente illegittimo”; al Mise perché valuti la possibilità di vietare in maniera assoluta la ...

Francesco Monte al GF Vip - il Codacons presenta un esposto all’Agcom : «Messaggio scorretto - pericolo di grave danno per i minori» : Francesco Monte Il programma non è ancora iniziato ma le polemiche già divampano. Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità per le comunicazioni contro la partecipazione di Francesco Monte alla prossima edizione dI Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dal 24 settembre. L’associazione dei consumatori arriva a chiedere persino all’Agcom di intervenire anche attraverso la sospensione del programma. Al centro della questione, ...

Ryanair - Codacons presenta esposto per questione bagagli a pagamento : Teleborsa, - Consumatori ancora in agitazione contro Ryanair , che ha da poco annunciato una completa review della sua policy sul bagaglio a mano , rendendo il servizio oneroso per gran parte dei ...

Matrimonio Ferragnez - Codacons presenta esposto contro Alitalia e Linate : L'associazione a difesa dei consumatori: "Verificare se corretto dedicare intero gate al rapper e se personalizzare servizi...

Sky e DAZN - il Codacons presenta un esposto all'Antitrust : Telespettatori non convinti dell'offerta calcio su DAZN e Sky Sport? Il Codacons va all'attacco. Con un lungo comunicato, l'associazioni consumatori annuncia l'esposto all'Antitrust. Codacons: DENUNCIAMO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. ...