Clima | è l' ora della terapia d' urto

Finanziamenti corporate - Crédit Agricole Cib lancia i bond Climate Action Green Notes : Le imprese e i progetti che si qualificano per il portafoglio Green si dedicano esclusivamente alla transizione verso un'economia più rispettosa dell'ambiente e rappresentano un modello esemplare in ...

Pecoraro Scanio : «Di Maio - il cambiamento Climatico conta quanto il reddito di cittadinanza» : Il secondo partito più votato: alle elezioni di domenica, in Baviera, i Verdi hanno sfondato con il 17,8% (+9,2 rispetto al 2013), e sono diventati la seconda forza della Land e i possibili alleati di Governo dell’Unione Cristiano Sociale (Csu), il partito che ha vinto. Un risultato molto lontano da quelli ottenuti dai Verdi in Italia. Perché? «Intanto, perché il nostro Paese è in tutto diverso dalla Germania: i tedeschi hanno una cultura ...

Da “bufala” a “fenomeno passeggero” : Trump rinnega ancora il cambiamento Climatico : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Così come un tifone può essere declassato a depressione tropicale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha declassato il cambiamento climatico da bufala a fenomeno passeggero. Nel 2012, ancora prima di sedere alla Casa Bianca, aveva twittato la sua convinzione che quelli relativi al clima fossero allarmi sensazionalistici. Domenica 14 ottobre invece, ...

Il cambiamento Climatico è ancora reversibile - ma è ora di agire : Il Panel Intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC), l'organizzazione di scienziati del clima più autorevole al mondo, ha diffuso il rapporto per il 2018 sullo stato del riscaldamento globale e, in particolare, sugli effetti dell'aumento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, seguendo le indicazioni degli accordi di Parigi di mantenerlo "ben al di sotto dei 2 gradi".Il rapporto ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

Ambiente - Lombardia : “Intensificare le azioni delle regioni per migliorare il Clima” : Un confronto tra 72 rappresentanti dei governi di tutto il mondo: premier, governatori, ministri e delegati per concordare un’azione collettiva sul clima da attuare a livello nazionale e regionale. E’ stato questo il primo esito dell’incontro promosso dall”Under 2 Coalition’, l’organizzazione che sta lavorando in questa direzione nell’ambito del Global Climate Action Summit in corso di svolgimento a San ...

Ponte Morandi - Casellati : “Avviare mappatura delle opere strategiche - anche in riferimento al Clima : “La tragedia di Genova ha riportato drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza e la gestione delle opere pubbliche, urge avviare una mappatura della rete strategica infrastrutturale per capire dove è urgente intervenire, con quali modalità e quali standard di sicurezza, ed è inoltre auspicabile che sia gli interventi vengano progettati anche in riferimento ai nuovi imprevedibili fenomeni climatici“: lo ha dichiarato la ...

Se sale il prezzo del carbonio - migliora il Clima : Torna a salire il prezzo dei crediti di carbonio sul mercato europeo dei permessi di emissione, il più importante al mondo. È una buona notizia perché è un modo per indurre spostamenti su larga scala verso l’utilizzo di gas naturale e fonti rinnovabili. di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza (Fonte: lavoce.info) Rivitalizzato il sistema Ets Sul fronte della lotta al cambiamento climatico, la notizia del giorno è l’impennata del prezzo dei ...

Clima : il global warming minaccia anche la barriera corallina profonda : Il risaldamento globale minaccia anche la parte più profonda della Grande barriera corallina: un team di scienziati marini internazionali ha dimostrato – in un articolo pubblicato su Nature Communications – come il fenomeno dello “sbiancamento” colpisca anche i coralli nelle acque più profonde e poco illuminate, finora considerate un rifugio dalle anomalie termiche causate dai cambiamenti Climatici degli oceani. Secondo ...