' Se anche la Lega non vuole il condono problema risolto' | Di Maio

Alta tensione Lega-M5s - salta anche il vertice sulle nomine Rai : Roma, 18 ott., askanews, - Tutto rinviato alla prossima settimana: il Cda ovviamente, ma anche e soprattutto la chiusura dell'accordo politico sulle nomine Rai. Con l'esplosione del caso condono, il ...

La promo legata a Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è valida anche acquistando da Wind e Tre : La promozione legata alla prenotazione di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è valida anche per gli acquisti effettuati tramite gli operatori telefonici, come ricordano Wind e Tre. L'articolo La promo legata a Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è valida anche acquistando da Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Lega e M5s litigano anche sulla Rc auto. Garavaglia : "Norma mai discussa" - ma i pentastellati smentiscono : Dopo il condono fiscale, ora Lega e M5s battibeccano anche sulla Rc auto. E, in particolare, su una norma inserita nella manovra, che introdurrebbe sconti sulla responsabilità civile per gli autoveicoli, ma solo al sud.Per il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, si tratta di "una norma mai vista, né condivisa. Quindi, il problema non esiste". Ma fonti pentastellate lo smentiscono, facendo notare come la misura sulla Rc ...

Concorso d’Eleganza Villa D’Este 2019 : anche le due ruote mostrano il loro fascino [FOTO] : Ancora una volta una collezione unica di veicoli di rara bellezza e appartenenti a epoche diverse si riunirà nel parco di Villa Erba situato sulle rive del Lago di Como Tra il 24 e il 26 maggio 2019, i classici più affascinanti del motociclismo attrarranno ancora una volta i fan delle due ruote provenienti da tutto il mondo a Cernobbio, sul lago di Como. Ancora una volta, una collezione unica di veicoli di rara bellezza, appartenenti a ...

Fisco - condonati anche i reati e M5S insorge : «Il Mef prende ordini dalla Lega» : «La manina è quella dei tecnici del Mef, sempre loro, ma è stata retta dalla Lega». Quando ormai il caso è deflagrato e Luigi Di Maio è andato a Porta a...

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Dl fisco - fonti Lega : sanatoria sarà anche per liti e cartelle esattoriali - 20 rate in 5 anni : Con la pace fiscale che partirà 'subito', si potrà sanare il contenzioso con il fisco 'pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria al secondo grado, al primo grado è il 50, senza ...

Manovra : fonti Lega - aumento tasse solo banche e assicurazioni : Nessun aumento delle tasse, tranne che su banche e assicurazioni. È questa - si apprende da fonti della Lega - una delle misure concordate nel vertice di maggioranza in vista della legge di Bilancio.

Il Lunedì della Gabanelli : se l'illegalità contagia anche i controllori... : Un paradosso tutto italiano: per risolvere il problema della corruzione è stata istituita l'Anac. Ebbene, proprio tra quei funzionari ce ne sono almeno una ventina, tra gli enti locali, indagati, a ...

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Lega e M5s - il retroscena : il rischio di arrivare a un salvabanche : Il terrore del Movimento 5 stelle e della Lega è di fare la fine di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: il 'governo del popolo', infatti, dopo aver fatto una 'manovra del popolo' rischia di dover ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup : Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un ...

anche la Camera approva il Def - 331 sì da M5s e Lega : Roma, 11 ott., askanews, - Dopo l'ok arrivato dal Senato Anche l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def. Il testo targato M5s e Lega ha ...

Sondaggi elettorali - gli italiani bocciano la manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere