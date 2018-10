Milano Case Bianche di via Salomone trasformate in un museo e in un teatro

Milano. Riavviati gli impianti di riscaldamento di case - uffici e negozi : Da ieri si sono Riavviati gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi. Sarà possibile tenere accesi i caloriferi

Milano - micro-case e centri diurni : nuova strategia con i clochard : Una tenda azzurra, spaziosa. «Quasi di lusso. Sono in campeggio libero». Triste ironia di un clochard che risuona nel buio della notte, un po' stonata. Mario è lì dentro, con due cani. Uno bianco e l'...

Milano : da lunedì si riaccendono i termosifoni in case - uffici e negozi : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Da lunedì prossimo, 15 ottobre, a Milano tornano ad accendersi gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi. Lo rende noto il Comune, precisando che sarà possibile tenere accesi i caloriferi fino a 14 ore al giorno. Fino a che le temperature resteranno miti, p

Troppa domanda - entro 5 anni Milano non avrà più case libere : Milano rischia di esplodere. Mentre a Roma ci sono 200mila case vuote e a Torino 60mila, con i residenti che diminuiscono, sotto la Madonnina la domanda crescente di studenti e ricercatori di 11 università, di emigrati di ritorno post Brexit e non solo, di romani in cerca di lavoro, ordine e movida fa sì che secondo molti analisti e ricerche come q...

Unilever Digital Hackathon in simultanea a Milano - Roma e Caserta : Roma, 25 set., askanews, - 216 i giovani, tra laureandi e neolaureati si cimenteranno nell'Hackathon Unilever 'Sai immaginare il futuro?', una sfida di 24 ore che, tra il 27 e il 28 settembre, vedrà ...

Milano Fashion Week 2018 – Pugnale per Anteprima alla Caserma Militare Teuliè : Pugnale per Anteprima alla Milano Fashion Week 2018 Frivolo e Seduttiva, sono i due modelli Pugnale, noto brand indipendente made in Italy che si distingue nel segmento eyewear, che sono stati scelti dal prestigioso marchio di moda Anteprima per la Milano Fashion Week 2018. La sfilata si è svolta giovedì 20 settembre alla Caserma Militare Teulié. Frivolo e Seduttiva, sono stati interpretati per Anteprima da Pugnale, che li ha resi ...

Milano Music Week 2018 con Elisa - Eros Ramazzotti - concerti e showcase : primi dettagli sul programma : Milano Music Week 2018 accoglie Elisa ed Eros Ramazzotti ma anche molti altri artisti del panorama Musicale nostrano, a Milano durante la settimana della Musica di novembre. Oggi è stata presentata alla stampa la nuova edizione della Milano Music Week che che per una settimana coinvolgerà Milano anche con eventi di risonanza europea. L’evento inaugurale verrà realizzato in collaborazione con Universal Music e vedrà protagonista Elisa che ...

Prostituzione a Milano - il racket delle nuove «case chiuse» tra degrado e Aids : «Così mi vendo per mia figlia» : Se c'è stato mai del sentimento, negli amplessi con anziane trans dalle guance, dalle narici e dagli occhi asimmetrici a causa delle operazioni di chirurgia sbagliate oppure low cost, fra cani ...

Incidente casello A8 di ingresso a Milano : morta donna di 38 anni : Una morte terribile in un Incidente nei pressi del casello dell’A8 di ingresso a Milano. La vittima è una donna

Milano - attivisti "Aldo dice 26X1" occupano Torre Ligresti/ Ultime notizie - Comune assegna 40 case temporanee : Milano, attivisti di Aldo dice 26x1 occupano Torre Ligresti. Ultime notizie, ieri lo sfratto da Sesto San Giovanni, oggi la nuova provocazione: il loro obiettivo è recuperare(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Milano. Online il bando per 15 locali ai piani terra delle case popolari : Mostre, laboratori, seminari, attività formative, di sostegno allo studio per bambini e ragazzi, di animazione, socializzazione, aggregazione. I quartieri delle

Milano : Fontana su sgomberi case Aler - per noi legalità prioritaria : Milano, 3 set. (AdnKronos) - "Lo dicevo gia' in campagna elettorale, la prima richiesta che mi hanno fatto gli abitanti per bene delle case Aler era proprio quella di contribuire a ripristinare la legalita': per loro era piu' importante ricominciare a vivere tra persone che rispettano la legge che n