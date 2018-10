MATERA SENZA ACQUA POTABILE | FIRMATA ORDINANZA REVOCA Ultime notizie | emergenza

MATERA - vietato uso dell’acqua potabile per presenza batteri fecali : scuole chiuse : L’acqua potabile di Matera è contaminata da batteri fecali. Il sindaco Raffaello De Ruggieri ha quindi disposto con un’ordinanza cautelativa il divieto dell’uso dell’acqua potabile per motivi sia igienici che alimentari a meno che non venga prima bollita a 100 gradi tra i 3 e i 5 minuti. E ha deciso per oggi anche la chiusura delle scuole. All’origine del divieto il “superamento dei parametri dei batteri ...