Manovra | dl fisco torna in Cdm | si cerca mediazione su condono

Manovra - Assolombarda : “Sul fisco il governo ci ha molto deluso. Il dividendo che cerca è elettorale - non di crescita” : “Una Manovra da Paese responsabile dovrebbe accrescere in maniera molto più significativa gli investimenti pubblici. E sul fisco il governo ci ha deluso“. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea generale 2018 alla presenza del ministro dell’Economia Giovanni Tria. “Limitarsi ad innalzare a 65mila euro la franchigia per l’aliquota del 15% sui redditi da ...

Pensioni - condono - Iva - fisco e sanità. Ecco le novità della Manovra : Il reddito e la pensione di cittadinanza costeranno 6,7 miliardi di euro nel 2019. Una cifra che è uguale a quella che servirà a finanziare la rottamazione della legge Fornero con l'introduzione della ...

Dl fisco - il carcere per gli evasori non sarà nella Manovra. “Sarà introdotto tramite un altro documento” : Il problema è tecnico, perché la manovra può contenere solo disposizioni legate al bilancio dello Stato. Quindi il carcere per gli evasori fiscali, inserito al punto 11 del contratto di governo, non ci sarà. A spiegarlo sono fonti del Movimento 5 Stelle: la misura sarà introdotta attraverso un altro provvedimento, che però non dovrebbe essere il decreto fiscale. Il carcere per diverse fattispecie di evasione è in realtà già previsto, anche ...

Manovra - tregua pensioni-fisco. Resta il nodo condono e assegni d'oro : Tre vertici nel giro di ventiquattrore e poco prima del Consiglio dei ministri destinato ad approvare la Manovra da 37 miliardi, M5S e Lega annunciano di aver siglato un'intesa su pensioni e fisco. La ...

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla Manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Manovra - in bozza dl fisco rottamazione su sigarette elettroniche : Roma, 15 ott., askanews, - In arrivo novità per i produttori di sigarette elettroniche. Entra nell'ultima bozza del decreto fiscale la rottamazione dei debiti tributari dei soggetti obbligati al ...

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Manovra : lunedì Cdm alle 18 su dl fisco e documento programmatico : Si terrà lunedi alle 18 il Consiglio dei ministri sul decreto fiscale e il documento programmatico di bilancio, cornice della Manovra. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'obiettivo e' di ...

Ue boccia la Manovra di governo|Il testo «L’Italia rispetti le regole e gli impegni» Pensioni - welfare - fisco : le cifre del def : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».

Verso la Manovra 2019 : le misure su imprese - pensioni e fisco : Settimana di fuoco per il Governo, sempre più vicino alla presentazione del documento di economia e finanza (Def), dal quale si potrà iniziare a capire in concreto (dopo mesi di molto parlare), le reali misure che compariranno nella Legge di bilancio 2019 e, soprattutto, le coperture finanziarie per attuarle: cioè dove si prenderanno i soldi per mantenere le promesse con gli italiani (per dirla alla Di Maio) e quanto si intende spendere. Già dal ...

Liti col fisco - sanatoria fino a un milione Cosa c’è (e cosa manca) nella Manovra : Salvini: nella legge di Bilancio prima la crescita e poi i vincoli dell’Ue. «I primi numeri in settimana»

Manovra - per Lega priorità pensioni - lavoro - pace fisco - flat tax : Roma, 11 set., askanews, - Si è concluso da pochi minuti il secondo incontro della Lega sui temi economici in vista del varo della Manovra. La riunione, durata circa due ore, 'è stata positiva e ...