Legittima difesa | tutte le novità che arriveranno dal Senato

Reddito minimo e Legittima difesa. Ecco tutti i nodi del governo : Ogni azione prevede una reazione. La fisica non sbaglia e neppure la politica. Quando Luigi Di Maio ha denunciato in diretta a Porta a Porta la 'manina' che avrebbe modificato il decreto fiscale si sarebbe dovuto attendere una risposta. Prima il Carroccio ha smentito ...

Ecco come cambia la Legittima difesa : Roma - C'è l'accordo sulla legittima difesa. Il disegno di legge arriverà martedì prossimo in Senato dopo che ieri la commissione Giustizia di Palazzo Madama, concluso l'esame degli emendamenti con ...

Genova - uccise a coltellate il marito violento : assolta - fu Legittima difesa : Alessia Mendes, ballerina brasiliana di quaranta anni, nel giugno del 2017 uccise il marito Alessio Rossi, trentacinquenne di Genova, dopo l'ennesimo litigio. Per il giudice per l'udienza preliminare quei dodici fendenti furono legittima difesa. Il pm Paola Crispo aveva chiesto la condanna a 16 anni.Continua a leggere

La difesa non è sempre Legittima - anche con la nuova legge : Si può sparare ad un ladro che entra dentro casa? Ora il disegno di legge sulla legittima difesa apporta una modifica al...

Uccise marito : Legittima difesa - assolta : 16.23 Alessia Mendes, la ballerina di origini brasiliane, che nel giugno 2017 Uccise il marito Alessio Rossi al culmine di una lite, a Genova, è stata assolta. La donna, 40enne, ha agito per legittima difesa: questa la tesi avanzata dalla difesa e accolta dal gup. Il pm aveva chiesto una condanna a 16 anni. Mendes aveva detto da subito di aver colpito il marito 35enne perché anche quel giorno la stava picchiando. L'uomo era stato denunciato 2 ...

Legittima difesa - ok dalla commissione giustizia del Senato. Salvini : “Testo in aula la prossima settimana” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa arriverà nell’aula del Senato la prossima settimana. La commissione giustizia di Palazzo Madama ha infatti concluso l’esame degli emendamenti presentati al ddl e ha dato il mandato al relatore a riferire in aula. Secondo Matteo Salvini la norma arriverà all’Assemblea già martedì prossimo. “Lavori chiusi positivamente in commissione, martedì prossimo arriva in Senato la nuova legge ...

Via libera alla riforma della Legittima difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

Condono a Ischia e Legittima difesa : il baratto del cambiamento : Roma. La tensione tanto a lungo accumulata svapora d’improvviso intorno alle sei del pomeriggio, quando i deputati grillini si lasciano andare a un sorriso di sollievo: “Abbiamo trovato l’accordo: l’emendamento non ci sarà, in cambio via libera alla legittima difesa”. L’emendamento, nella fattisp