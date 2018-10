Giuseppe Conte | la notte tragica | minaccia le dimissioni | e poi

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Giuseppe Conte ferma l'invio al Quirinale del testo sulla manovra. Retroscena su Di Maio e il testo manipolato : È un fatto gravissimo, manina politica o no, domattina depositerò subito un esposto alla Procura della Repubblica'. Una denuncia che agita l'esecutivo giallo-verde. Il premier Giuseppe Conte , nel ...

Matteo Salvini sbertuccia ancora il premier Giuseppe Conte : in visita a Mosca prima di lui : Sarà Matteo Salvini e non il premier Giuseppe Conte a dare la linea dell'Italia sulle sanzioni alla Russia . Con un blitz organizzato d'intesa con il capo di Confindustria Russia Ernesto Gerlenghi , ...

Manovra - Giuseppe Conte sbigottito : 'Ma cos'è questa roba?'. La manina che ha provato a fregarlo : ' Scusate che roba è ?' Ha risposto così il premier Giuseppe Conte , sbigottito dopo aver visto, alla vigilia dell'approvazione del decreto Fiscale, la bozza aggiornata del testo. C'erano tutti i suo ...

Epcc - la rivoluzione del voto ponderato : nessuno fra il pubblico ricorda il nome del presidente del consiglio Giuseppe Conte : E se il nostro voto valesse di più o di meno sulla base di quanto sappiamo dei temi su cui siamo chiamati a esprimerci? “Un voto di Enrico Mentana dovrebbe valere dieci volte il mio”, spiega Alessandro Cattelan nell’ammettere che il suo diritto di voto sarebbe il primo a venire colpito dalla rivoluzione del voto ponderato, la provocazione lanciata ieri durante il monologo di apertura del quarto appuntamento con Epcc a teatro, ogni martedì su Sky ...

M5s-Lega - il retroscena : 'Cade il governo di Giuseppe Conte e si ritorna al voto' : Mentre si aspetta l'esito del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi, tra i leghisti c'è chi tira un sospiro di sollievo dopo che alcuni salviniani avevano tirato fuori le elezioni anticipate. La ...

Reddito di cittadinanza a base geografica - la supercazzola di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte : Quale sia la linea di movimento si è intuito però fin da ieri mattina, quando il premier Giuseppe Conte ha parlato alla scuola di formazione politica della Lega, in corso a Milano. Il Reddito di ...

Italgas - Giuseppe Conte in visita nella sede di Milano : Giuseppe Conte in visita alla sede Italgas di Milano. Ad accogliere il presidente del Consiglio l'amministratore delegato della società Paolo Gallo, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e ...

Giuseppe Conte : "Reddito di cittadinanza su base geografica" : "Abbiamo approfondito anche le inefficienze che si sono verificate in Germania". È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Milano parlando del reddito di cittadinanza. "Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro anche su base geografica. Sono tutti dettagli che serviranno a rendere più o meno efficace la riforma", ha aggiunto.Sulla manovra economica, a partire dalla pace fiscale, Conte ha spiegato ...

Luigi Bisignani - la bomba sul governo di Giuseppe Conte : Mattarella teme il disastro internazionale : Il tema è esplosivo e decisivo per il futuro dell'Italia, ma proprio per questo Luigi Bisignani è pessimista, al limite dell'apocalittico. L'editorialista del Tempo parla di Libia e del vertice ...

Giuseppe Conte - l'amico che lo mette in imbarazzo : disastro grillino dentro Bankitalia : Gli assalti di Lega e M5s contro Bankitalia stanno mettendo in grande difficoltà Giuseppe Conte . Il premier non ha un problema solo istituzionale , il conflitto tra governo e Palazzo Koch non fa bene ...

Giuseppe Conte smonta ‘falsità e diffamazioni’ di Repubblica : La compostezza istituzionale e la signorile educazione mostrate in questi mesi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembrano essere andate a farsi benedire, anche se solo per un breve lasso di tempo. Il motivo scatenante della rabbia del premier del governo M5S-Lega sono le accuse formulate nello scorso fine settimana dal quotidiano Repubblica circa un suo presunto conflitto di interessi durante un concorso del 2002, dopo il quale Conte ...

Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio aveva un rapporto professionale con il professore che lo esaminò al concorso da ordinario, nel 2002, Cosa che oggi sarebbe irregolare The post Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte : “Concorso vinto senza violare la legge. Le accuse di conflitto d’interessi sono false e diffamatorie” : Il professor Guido Alpa non è il suo maestro. E il concorso dell’università di Caserta è stato vinto in modo lecito. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera a Repubblica, che aveva accusato il premier di un potenziale conflitto d’interessi. Tra i commissari d’esame del concorso vinto da Conte nel 2002 c’era Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima il futuro premier in qualità di avvocato ...