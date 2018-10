BepiColombo | da Mercurio l’esame più severo per Einstein

BepiColombo : il satellite europeo per l’esplorazione di Mercurio [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Destinazione Mercurio : la Sapienza in viaggio con la sonda BepiColombo : La missione BepiColombo è in partenza alla volta di Mercurio: il lancio verrà effettuato dal Centro spaziale di Kourou nella Guyana francese alle 3.45 ora italiana (nella notte tra il 19 e il 20) tramite un lanciatore Ariane 5, il più potente disponibile in Europa. È la prima missione europea al pianeta più interno del sistema solare e la terza in assoluto, dopo le missioni della NASA Mariner 10 del 1973 e MESSENGER del 2004. E’ classificata ...

Conto alla rovescia per il lancio di BepiColombo : è la prima missione europea su Mercurio - un lungo viaggio tra grandi sfide e “passaggi ravvicinati” : E’ previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018 il lancio della missione BepiColombo su Mercurio, a bordo di un Ariane5 dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese, BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e l’agenzia spaziale giapponese, JAXA. È la prima missione europea su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del sistema solare interno, e la prima ad inviare due ...

'BepiColombo' decolla verso Mercurio - nella missione c'è un pezzetto di Fonzaso : Il 32 enne Alain Corso ha collaborato all'impresa spaziale dell'Esa che sabato 20 prenderà il via, arrivo previsto nel 2025