Thronebreaker | The Witcher Tales si mostra nel nuovo gameplay trailer

Thronebreaker : The Witcher Tales - recensione : Da semplice minigioco incluso in The Witcher 3 a vero e proprio brand a sé stante, il corso di Gwent è stato molto lungo e si è articolato negli anni tra beta chiuse e aperte le quali, nonostante la sua natura incompleta, hanno dato vita ad una community appassionata e ad un circuito di tornei ufficiali con migliaia di euro in montepremi. Seppur nato per divertire Geralt durante le soste nelle locande tra un contratto e un altro, CDProjekt RED ...

Thronebreaker : The Witcher Tales si presenta con un nuovo video gameplay : CD Projekt Red si presenta un nuovo interessante filmato di gioco riguardante Thronebreaker: The Witcher Tales, la nuova avventura GDR ambientata nel mondo di The Witcher.Nel video gameplay possiamo vedere il primo atto del gioco, e viene messo in risalto sia il comparto narrativo che quello esplorativo, così come anche i combattimenti basati su match di carte.Il video è stato inoltre commentato da Paweł Burza (Community Manager), il quale ...

Disponibili i preordini di Thronebreaker : The Witcher Tales ed un nuovo teaser! : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio dei preordini per Thronebreaker: The Witcher Tales - una nuova avventura ambientata nell'universo dell'ammazza-mostri Geralt of Rivia."Thronebreaker è quasi tra noi e ne siamo davvero felici" ha dichiarato Marcin Iwiński, cofondatore di CD PROJEKT. "Ciò che inizialmente doveva essere l'avventura single-player per un gioco di carte multigiocatore è ...

Thronebreaker : The Witcher Tales - prova : ... che dopo aver completato un breve tutorial ci mette a disposizione la prima delle cinque, enormi mappe rappresentanti ognuna una regione del mondo di The Witcher. L'avventura inizia a Lyria, ma ...

Thronebreaker : The Witcher Tales - prova : Esplorando i corridoi dell'imponente edificio nei sobborghi di Varsavia che CD Projekt RED ha reso il suo quartier generale, si respira un'atmosfera speciale. Buona parte dei 600 impiegati si occupa ora di Cyberpunk 2077, non propriamente una produzione di serie B, ma tra le stanze della struttura The Witcher è tuttora una presenza costante, anche se sono trascorsi alcuni anni dall'uscita di Wild Hunt che ha dato un punto al franchise. È ...

Annunciate le date di uscita di Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game : CD Projekt RED, creatori della saga di videogiochi di The Witcher, annunciano le date di lancio per Thronebreaker: The Witcher Tales, una nuova avventura ambientata nell'universo di The Witcher, e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è la campagna single-player di GWENT: The Witcher Card Game. Con un fortissimo focus sulle scelte e con un cast di personaggi d'eccezione, Thronebreaker riporta i giocatori nelle lande ...