Sinner | Sacrifice for Redemption disponibile da oggi nel Game Pass

Il boss battler Sinner : Sacrifice for Redemption arriva oggi su Xbox Game Pass : Sinner: Sacrifice for Redemption è un gioco che ruota attorno alla battaglia contro i "Sette peccati capitali". Il principale meccanismo del gioco risiede nel "downgrade": prima di ogni battaglia, dovrete sacrificare un attributo e "livellare" per entrare in combattimento.Questo rende ogni incontro molto più difficile. Secondo lo sviluppatore, i giocatori esperti dovrebbero essere in grado di completare il gioco in sei o otto ore, ma il resto ...

Sinner : Sacrifice for Redemption in arrivo su PS4 - Xbox One - Switch il 18 ottobre : Another Indie e Dark Star Game Studios hanno annunciato che Sinner: Sacrifice for Redemption sarà disponibile in formato digitale su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch dal 18 ottobre e su PC nel 2019.Come riporta Gematsu, il titolo avrà un costo di $18.99 e supporterà le lingue Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Cinese, Cinese Tradizionale, Giapponese, Coreano, Portoghese, e Russo. Tra i creatori del gioco figurano un ex-art director di ...