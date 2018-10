L' Inter al completo per il derby | anche Vecino migliora Icardi | Al Milan toglierei

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1 : il tabellino completo : Sampdoria-Inter 0-1 - Primo tempo 0-0 RETE - Brozovic al 49' s.t. SAMPDORIA, 4-3-1-2, - Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, dal 14' s.t. Barreto,, Ekdal, Linetty, dal 14' s.t. Jankto,...

Inter - due considerazioni e un quadro completo : Il successo contro il Tottenham... : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. 'Pensare che il successo contro il Tottenham possa guarire tutti i mali è forse troppo, ma il 2-1 in rimonta di ieri sera darà una bella spinta a un'...

Il pianeta delle scimmie – Last Frontier : Il Film Interattivo Completo! : A distanza di tempo dalla pubblicazione della nostra Recensione di Il pianeta delle scimmie: Last Frontier, quest’oggi vogliamo condividere con voi tutti gli Episodi della Serie, offrendovi dunque la possibilità di vedere l’intero Film interattivo con le scelte che abbiamo effettuato durante la Live su Twitch. Prima di lasciarvi ai 4 Episodi che compongono l’intero gioco, vi anticipiamo che è disponibile su PS4 e ...

Serie A - Inter-Parma 0-1 : il tabellino completo : - Sepe in uscita su Icardi. Ansa Inter-Parma 0-1 - Primo tempo 0-0 MARCATORE - Dimarco al 34' s.t. INTER, 4-2-3-1, - Handanovic; D'Ambrosio, dal 26' s.t. Asamoah,, De Vrij, Skriniar, Dalbert; ...

Inter - quasi - al completo per la sfida al Parma. Spalletti : "Servirà il turnover" : In questo inizio di stagione l'Inter non è stata immune da infortuni. Defezioni più o meno importanti che hanno costretto il tecnico Luciano Spalletti a rivedere gli undici titolari da mandare in ...

Champions League - Fase a Gironi : Il calendario completo di Juve - Roma - Napoli e Inter : Champions League, Fase a Gironi: Il calendario completo di Juve, Roma, Napoli e Inter. Il sorteggio di Champions League ha certificato la The post Champions League, Fase a Gironi: Il calendario completo di Juve, Roma, Napoli e Inter appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : il tabellino completo : Bologna-Inter 0-3 - Primo tempo 0-0 MARCATORI - Nainggolan, I, al 21', Candreva, I, al 37', Perisic, I, al 40' s.t. BOLOGNA, 3-5-2, - Skorupski; De Maio, dal 27' s.t. Orsolini,, Danilo, Helander; ...

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE/ Il calendario completo - esordio duro per Inter e Roma : DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, streaming video Rai: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:53:00 GMT)