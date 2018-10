La fotocamera di Nokia 8 Sirocco sfiora quella di iPhone 7 su DxOMark

Nokia 8 - Nokia 6 - Honor 6X e LG V40 ThinQ si aggiornano : nuove patch di sicurezza e miglioramenti alla fotocamera : Sono in roll out nuovi importanti aggiornamenti per Nokia 8, Nokia 6, Honor 6X e LG V40 ThinQ, che introducono nuove patch di sicurezza, nel caso dei primi tre, e diversi miglioramenti alla fotocamera, per l'ultimo. L'articolo Nokia 8, Nokia 6, Honor 6X e LG V40 ThinQ si aggiornano: nuove patch di sicurezza e miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

L'app fotocamera di Nokia prepara nuove funzioni come Dual Camera Zoom e Portrait Lighting : Il teardown del recente aggiornamento dell'app fotoCamera di Nokia rivela numerose novità in arrivo, che potrebbero debuttare con Nokia 9 Pure View.

Ecco come potrebbe essere la fotocamera con 5 sensori del Nokia 9 : Se vi state chiedendo a cosa potrebbero mai servire 5 sensori sul Nokia 9, lo staff di Right Brothers ha deciso di rendere nota la propria tesi