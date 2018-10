meteoweb.eu

: Kitesurf come interpretare il meteo per divertirsi in sicurezza! - #Kitesurf #interpretare #meteo - zazoomnews : Kitesurf come interpretare il meteo per divertirsi in sicurezza! - #Kitesurf #interpretare #meteo - LocalsCrew : Un hip hip urrà per la nostra Sofia Tomasoni kiteboarder che come dice nella sua intervista Never give up!… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Chi fanon deve necessariamente diventare un esperto del, ma dovrebbe comunque sforzarsi di apprendere alcune delle più importanti tecniche interpretative del clima che incontrerà durante la sua attività. Non solamente, così facendo, riuscirà a migliorare la propria soddisfazione, andando a intercettare le giornate più favorevoli, quanto – altresì – incrementerà il proprio livello di sicurezza, evitando magari di fare simili attività sportive proprio quando ilsta per volgere al peggio. Anche se siamo in pieno autunno, ci sono degli hot spot per praticaretutto l’anno, senza preoccuparsi dei cambiamenti stagionali,Punta Pellaro in provincia di Reggio Calabria, dove il vento soffia costantemente e la temperatura invernale si aggira mediamente sui 20°. Cerchiamo dunque di compiere dei piccolissimi “ripassi” (per molti atleti dipotrebbero però ...