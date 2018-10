Juventus | Dybala Oggi si è allenato! L' infortunio con l' Argentina è già alle spalle?

Juventus : rientrati tutti i nazionali - dybala lavora in gruppo : Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Genoa di sabato 20 ottobre. L’allenamento odierno è stato incentrato sugli aspetti tattici del match e domani, alla vigilia ...

Juventus - il ginocchio di Dybala non preoccupa più : si è allenato con i compagni : TORINO - Buone notizie per Massimiliano Allegri. Paulo Dybala , uscito dolorante dal Superclasico Brasile-Argentina , sembra aver superato i problemi al ginocchio destro e oggi ha lavorato ...

Juventus - Dybala torna e fa gli esami : Manchester è l'obiettivo : TORINO - Un 'quattordici' per ogni occasione, un po' come se fosse un elegante abito da sera. Troppo limitante, d'altronde, per questa Juventus - zeppa di talento come sempre e d'alternative come non ...

Juventus - a tutto Dybala : 'sacrificherei lo scudetto per la Champions - l'anno scorso eravamo più forti del Real' : La maglia numero 10? E' una grande responsabilità , sei un esempio per i bambini e tutto il mondo ti guarda. Ma quando gioco non penso al numero e non avrei mai chiesto il 10. Quando la società me l'...