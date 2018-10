Jihadisti in Italia | record espulsioni in Ue Ultime notizie | rischio radicalizzazione in

Italia prima in Ue per numero espulsioni di Jihadisti : "Rischio proselitismo tra i ragazzi delle scuole" : Dal 2018 sono stati 105 i provvedimenti presi dal Ministero dell'Interno raggiungendo quota 340 negli ultimi tre anni.

Terrorismo - Italia prima in Ue per numero di espulsioni di Jihadisti - 'Proseliti tra ragazzi - monitoraggio scuole' : Cresce il numero dei presunti jihadisti o islamisti radicalizzati in Italia ed espulsi per motivi riguardanti i rischi del Terrorismo. Il numero è nettamente maggiore a quello di tutti i Paesi dell'...

Terrorismo Isis in Italia : mullah Krekar a processo/ Ultime notizie Bolzano - imputati 6 presunti Jihadisti : Terrorismo: processo contro mullah Krekar. Ultime notizie Bolzano, imputati sei presunti jihadisti: accusa di associazione per delinquere con finalità terroristiche(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:15:00 GMT)

In Niger rapito sacerdote italiano : sarebbe in mano ai Jihadisti : Non c'è pace in Niger, terra martoriata dai fondamentalisti islamici, che fanno proselitismo e sono autori delle peggiori violenze sugli abitanti che non si piegano ai loro ricatti: uomini, donne e bambini. Nessuna pieta'. E nessuna pieta' è rivolta a chi opera nelle missioni. Nella notte a cavallo tra lunedì 17 e martedì 18 settembre 2018 è stato rapito un sacerdote italiano in Niger. A compiere in sequestro di persona sarebbe stato un gruppo ...

Sacerdote italiano rapito in Niger da presunti Jihadisti : "Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre, è stato rapito da presunti Jihadisti attivi nella zona, padre Pierluigi Maccalli, della Società delle Missioni Africane (Sma)". Lo dice all'agenzia Fides padre Mauro Armanino, missionario a Niamey, in Niger. "Da qualche mese la zona si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti dal Mali e il Burkina Faso", aggiunge. Padre Maccalli, ...

Niger : missionario italiano rapito da presunti Jihadisti : Padre Pierluigi Maccalli, originario della diocesi di Crema, si trovava nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey