I viadotti A24-A25 spaventano | Mit | Strada Parchi limiti il traffico | Stop

: #Toninelli dice che i piloni dei viadotti della A24 e A25 sono in condizioni allarmanti. Mi domando allora perché n… - AlessiaMorani : #Toninelli dice che i piloni dei viadotti della A24 e A25 sono in condizioni allarmanti. Mi domando allora perché n… - davidefaraone : Se quello che ha detto #Toninelli è vero mi chiedo: perché i viadotti A24-A25 non sono chiusi? O ha enfatizzato un… - Agenzia_Ansa : Autostrada A24, Toninelli: 'Non posso chiuderla. Strade dei Parchi unici responsabili'. 'Chi sta protestando dovreb… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nella relazione tecnica a firma del dirigente del Mit, Placido Migliorino, si legge: "E' verosimile l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola", con l'obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che "l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo"