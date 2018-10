Bethesda spiega la presenza della Confraternita d' Acciaio in Fallout 76

Pete Hines di Bethesda ci spiega perché Fallout 76 non arriverà su Steam : Uno dei giochi più attesi del 2018, Fallout 76, non sarà disponibile sulla piattaforma PC più grande del mondo, Steam. Invece, Bethesda sta rilasciando il gioco su PC esclusivamente attraverso il proprio launcher Bethesda.net. La mossa ha senso dal punto di vista commerciale, visto che Bethesda non dovrà pagare nulla a Valve per le vendite, ma l'annuncio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.Quindi, perché Fallout 76 non sarà disponibile su ...

Fallout 76 : Bethesda ci spiega come funzionerà il loot - i campi base e cosa accadrà in caso di morte durante una missione : Bethesda continua a condividere nuovi dettagli e aggiornamenti sul funzionamento di determinati sistemi in Fallout 76, come ad esempio i bonus che derivano dal sonno. Ora abbiamo alcuni dettagli in più, grazie a Pete Hines che ha risposto ad alcune domande Twitter.come segnala Gamingbolt, un fan ha fatto una domanda molto interessante: se si saccheggia una casa nel gioco, il bottino all'interno dell'abitazione si rigenerà permettendo ai ...