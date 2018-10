Basket | Eurolega 2018-2019 | l’Olympiacos per far bene al debutto in casa | Milano per

Basket - Eurolega : Milano si illude - il Real rimonta e passa al Forum 91-85 : La sconfitta più amara, che fa più male e da cui rialzarsi è quindi più difficile. L'Ax Milano dilapida un vantaggio di 15 punti e si arrende al Real Madrid campione d'Europa , 85-91, . Perdere con il ...

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - primo ko della stagione. Il Real Madrid vince 91-85 : Olimpia Milano-Real Madrid 85-91, la cronaca James comincia con le marce alte e piazza subito un paio di canestri da spellarsi le mani, trascinando Milano al +7 , 16-9 dopo 5', con 8 punti del play ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : a Milano non basta un gran primo tempo - il Real Madrid esce alla distanza e vince 85-91 : Due sono le notizie che apprendono gli oltre novemila spettatori giunti al Mediolanum Forum di Assago per la seconda giornata dell’Eurolega 2018-2019: la prima è che il Real Madrid vince per 85-91 sull’A|X Armani Exchange Milano, la seconda è che l’Olimpia, per quasi tutto l’arco dell’incontro, al livello dei Campioni d’Europa ci è stata. Non solo: i primi due quarti sono stati uno spettacolo vero per i tifosi ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 85-91 per i Blancos. I meneghini pagano dazio nell'ultimo quarto

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 64-67 a 10' dal termine. Disastroso terzo quarto dei meneghini

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all'intervallo lungo

Basket - Eurolega : Milano-Real Madrid. La sfida in diretta : La prima in casa è una di quelle sfide da non perdere. Bagnato con un successo in trasferta contro il Buducnost il debutto in Eurolega, Milano apre le porte del Forum per accogliere i campioni in ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini nel primo quarto

DIRETTA/ Olimpia Milano Real Madrid (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Eurolega) : DIRETTA Olimpia Milano Real Madrid, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega, valida per la seconda giornata e in programma al Mediolanum Forum(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:19:00 GMT)

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : primo esame di maturità per James e compagni. Sfida di lusso al Forum!
Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, Sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L'inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Olimpia Milano Real Madrid/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Olimpia Milano Real Madrid, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega, valida per la seconda giornata e in programma al Mediolanum Forum(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:47:00 GMT)